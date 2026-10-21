Siracusa, Vaccaro si ricandida nel 2027. Ma le elezioni (ad oggi) sono nel 2028

Politica · Consiglio comunale

Italia, sì, Italia no, Italia bum: Cantavano Elio e le Storie Tese ne “La terra dei cachi”. E a Siracusa il ritornello sembra prestarsi particolarmente bene a raccontare il momento politico e il presente del sindaco Francesco Italia. Ma mentre ci si interroga sul futuro dell’amministrazione comunale, c’è già chi ha deciso di guardare alle prossime elezioni. Anzi, di anticiparle.

È il caso del consigliere comunale Francesco Vaccaro, per tutti Ciccio, che sui social ha annunciato la propria ricandidatura nel 2027 con la lista Insieme. Tutto legittimo, naturalmente. Se non fosse per un piccolo particolare: a Siracusa, almeno secondo il calendario ordinario, si dovrebbe votare nel 2028, considerato che il mandato scadrà naturalmente tra circa due anni. Vaccaro, però, ha preferito giocare d’anticipo, mettendosi sulla linea di partenza quando ancora non si sa se la corsa comincerà davvero il prossimo anno.

Certo, le ipotesi di un ritorno anticipato alle urne non mancano. Da tempo circolano indiscrezioni su una possibile candidatura di Francesco Italia al Parlamento nazionale e su eventuali dimissioni dalla carica di sindaco. Uno scenario che potrebbe aprire la strada a elezioni comunali anticipate, ma che resta privo di conferme ufficiali.

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Nel frattempo, a complicare il quadro è arrivata l’operazione Nexus, l’inchiesta giudiziaria che ha investito il mondo politico e amministrativo aretuseo, alimentando nuovi interrogativi sulla tenuta degli equilibri cittadini. Anche alla luce di questa vicenda, qualcuno potrebbe immaginare una conclusione anticipata della consiliatura. Ma tra ipotesi politiche, possibili sviluppi giudiziari e decisioni istituzionali, non esiste al momento alcun automatismo che porti al voto nel 2027.

Non è escluso che Vaccaro abbia deciso di portarsi avanti proprio considerando questi scenari o più semplicemente, abbia voluto ribadire con largo anticipo la propria intenzione di restare in campo.

Di certo, mentre il resto della politica siracusana prova a capire cosa accadrà nei prossimi mesi, Ciccio Vaccaro ha già annunciato la propria candidatura, lista compresa perché “può succedere di tutto”. Insomma, il calendario dice 2028, Vaccaro dice 2027 e il futuro dell’amministrazione resta un punto interrogativo. Nella terra dei cachi, per adesso, la campagna elettorale è cominciata prima ancora che qualcuno abbia convocato le elezioni.