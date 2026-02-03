Siracusa, Valentina Muscia a Casa Sanremo Live Box: al Palafiori con l’inedito “Fenice nascente”

Dopo anni di studio, sacrifici e palchi in giro per l’Italia, la cantante siracusana Valentina Muscia approda a Casa Sanremo LiveBox con l’inedito “Fenice nascente”, brano simbolo di rinascita e identità artistica. Un momento importante che segna una nuova fase del suo percorso musicale.

“Mi aspetto che questa grande avventura sia un nuovo inizio – afferma Valentina -: un palco vero, un confronto autentico e l’occasione di trasformare il percorso fatto in un futuro promettente. Da questa importante esperienza mi aspetto crescita professionale, confronto con addetti ai lavori e l’opportunità di consolidare la mia identità artistica all’interno di un contesto di alto profilo”.

Casa Sanremo LiveBox è una delle vetrine più prestigiose per la musica emergente durante la settimana del Festival. Qui Valentina porterà un brano pop/lirico intenso e personale.

Cantante, intrattenitrice e performer, attiva da oltre 21 anni nel settore della musica e dell’intrattenimento, si esibisce come solista e intrattenitrice in eventi e spettacoli live in tutta Italia ed è fondatrice del trio femminile “Triade Music Events”.

Nel 2024 pubblica il singolo “Pinkvale”, seguito nel 2025 da “Più forte stanotte”, che supera le 90.000 visualizzazioni.