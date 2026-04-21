Siracusa, valorizzazione del waterfront e dismissione delle aree militari inutilizzate. Nicita propone ordine del giorno in Senato

Nell’ambito dell’esame del decreto-legge per il rilancio dei territori colpiti dal ciclone Harry, il senatore Antonio Nicita – che aveva già presentato diverse interrogazioni in merito – ha proposto un ordine del giorno al Senato della Repubblica finalizzato a promuovere una strategia di sviluppo strutturale per le aree costiere siciliane, duramente colpite dagli eventi calamitosi.

L’iniziativa parte dalla constatazione che gli ingenti danni provocati dal ciclone hanno inciso profondamente sul patrimonio infrastrutturale, sul tessuto economico e sul settore turistico della Sicilia, rendendo necessario affiancare agli interventi emergenziali una visione di lungo periodo. In questo contesto, assume particolare rilievo la valorizzazione del demanio marittimo e del fronte costiero come leva di rilancio e attrattività.

Al centro della proposta vi è il caso dell’ex Idroscalo “De Filippis” di Siracusa, un’area situata sul Porto Grande, oggi in uso al Ministero della Difesa. Secondo quanto evidenziato dal senatore Nicita, il recente provvedimento che consolida l’utilizzo elicotteristico del sito è stato adottato senza un adeguato confronto con le istituzioni locali e appare in contrasto con le esigenze di sviluppo urbano e turistico della città.

L’ordine del giorno impegna il Governo ad avviare entro 60 giorni un tavolo interistituzionale con tutti i soggetti competenti, tra cui Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Regione Siciliana e Comune di Siracusa, per effettuare una ricognizione delle aree militari dismesse o sottoutilizzate nei centri urbani costieri; definire un cronoprogramma per la loro progressiva dismissione e restituzione agli enti locali; individuare siti alternativi, esterni ai centri abitati, idonei a ospitare le funzioni operative della Difesa, in particolare nel Sud-Est siciliano (Priolo Gargallo, Augusta, piana di Noto); destinare risorse specifiche alla riqualificazione dei waterfront e delle aree costiere oggi non accessibili al pubblico.

“La restituzione di queste aree alla collettività – si legge nel documento – rappresenta un’opportunità concreta per generare sviluppo duraturo, attrarre investimenti e rafforzare il turismo, trasformando una fase emergenziale in una leva di crescita strutturale”.

Il Governo è inoltre chiamato a riferire al Parlamento entro 4 mesi sullo stato di avanzamento delle iniziative, garantendo trasparenza su tempi, costi e soluzioni adottate. L’obiettivo finale è coniugare sicurezza, sostenibilità e sviluppo, restituendo valore al patrimonio pubblico e contribuendo alla rinascita economica e sociale dei territori siciliani colpiti dal ciclone Harry.