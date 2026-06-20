Siracusa, vandali al Talete: abbattuti sacchi da oltre una tonnellata

Ancora atti vandalici nell’area di cantiere del Terrazzo Talete a Siracusa. Alcuni ragazzi avrebbero abbattuto alcuni big bag contenenti granuli di gomma destinati ai lavori in corso, creando una situazione potenzialmente molto pericolosa all’interno del cantiere.

Secondo quanto riferito dai responsabili dell’intervento, ciascun sacco avrebbe un peso di circa 1.300 chilogrammi. La loro caduta avrebbe potuto provocare conseguenze gravissime qualora qualcuno si fosse trovato nelle vicinanze al momento dell’azione.

Il materiale era destinato alla realizzazione di una delle opere previste nel progetto di riqualificazione del Terrazzo Talete: quattro rettilinei dedicati all’atletica leggera, ciascuno della lunghezza di circa 300 metri.

L’episodio riaccende il tema della sicurezza all’interno delle aree di cantiere e della necessità di tutelare interventi pubblici destinati a trasformare uno degli spazi più importanti della città.

Sull’accaduto potrebbero essere avviati accertamenti per individuare i responsabili e verificare eventuali danni provocati al materiale e all’avanzamento dei lavori. Al momento non risultano persone ferite.