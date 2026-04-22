Siracusa, vandali alla scuola Martoglio: corridoi invasi dalla spazzatura

Ancora atti vandalici alla scuola Martoglio di Siracusa, presa di mira per tre sere consecutive. Nei primi due episodi, avvenuti nelle scorse ore, ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto svuotando gli estintori e provocando disagi agli ambienti scolastici.

Questa mattina, un’ulteriore brutta sorpresa per il personale: i corridoi sono stati trovati pieni di spazzatura, presumibilmente riversata durante la notte.

La dirigente scolastica, Clelia Celisi, non nasconde la rabbia per quanto accaduto e annuncia una risposta concreta: sarà attivato un presidio di legalità, anche nelle ore notturne, per difendere la scuola e prevenire nuovi episodi.