Siracusa, vandali alla scuola Martoglio: la preside “dorme a scuola” per difenderla

Nuovi atti vandalici al Istituto Comprensivo Martoglio, colpito per la terza volta in pochi giorni. Dopo i primi episodi con estintori svuotati, questa mattina il personale ha trovato i corridoi invasi dalla spazzatura, librerie messe a soqquadro e interi piani danneggiati.

A raccontare quanto accaduto è la dirigente scolastica Clelia Celisi: “La mia scuola stamattina si è svegliata inondata di spazzatura. Sono entrati di nuovo dalla stessa finestra e hanno messo sottosopra la scuola”.

Nonostante la gravità dei fatti, la reazione è stata immediata. “La scuola non si ferma – ha aggiunto – ci sono genitori, ragazzi, docenti e collaboratori che stanno già lavorando per riportarla alla normalità. Io stessa sto raccogliendo la spazzatura. Domani la scuola sarà agibile”.

La dirigente annuncia anche misure concrete: “A breve saranno installate nuove telecamere e ci sarà maggiore controllo. Nel frattempo dormirò a scuola: mi porterò una sdraio nell’atrio, e se qualcuno vorrà entrare dovrà vedersela con me”.

Celisi sottolinea però anche la risposta positiva del quartiere: “Questa scuola è un presidio di legalità. Tante persone oneste sono qui ad aiutarci, mamme che hanno lasciato i figli a casa per dare una mano. A loro va il mio ringraziamento”.

Intanto, dalle istituzioni sono arrivate rassicurazioni sull’arrivo delle telecamere e su un rafforzamento dei controlli, anche nelle ore serali e notturne. Ma la preside è chiara: “Ci sono io”.