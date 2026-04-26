Siracusa, vandali nella notte alla palestra Akradina e al campo scuola Di Natale

Raid vandalico nella notte ai danni della palestra Akradina e del campo scuola Pippo Di Natale, dove ignoti hanno forzato gli accessi e messo a soqquadro alcuni locali interni.

Al risveglio, lo scenario appariva chiaro: porte divelte, armadietti forzati, stanze sottosopra, con documenti per terra, fogli sparsi e segni evidenti di effrazione. Un gesto che ha colpito due strutture sportive importanti per la città e frequentate quotidianamente da atleti, associazioni e giovani.

Secondo una prima ricostruzione, i responsabili si sarebbero introdotti durante la notte all’interno degli impianti, provocando danni e lasciando disordine nei locali. Resta da chiarire se oltre agli atti vandalici siano stati portati via materiali o attrezzature.

Sull’accaduto saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto e individuare i responsabili del raid, ma resta l’amarezza di vedere ancora una volta colpiti al cuore beni pubblici e si riaccende l’allarme sulla sicurezza dell’impiantisca sportiva e sulla vulnerabilità di luoghi non protetti e ancora meno rispettati.