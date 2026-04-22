Siracusa, vandalismi al Martoglio: riattivate le telecamere

Dopo tre notti consecutive di atti vandalici, scattano le prime misure di sicurezza all’Istituto Comprensivo Martoglio. Sono state infatti riattivate le telecamere di sorveglianza, come annunciato dal vicesindaco Edy Bandiera.

Nei primi due episodi, ignoti si sarebbero introdotti all’interno della scuola svuotando gli estintori e causando disagi agli ambienti. Questa mattina, invece, il personale ha trovato i corridoi invasi dalla spazzatura, presumibilmente riversata durante la notte.

Ferma la posizione della dirigente scolastica Clelia Celisi, che annuncia una presenza costante per difendere l’istituto: “Da domani la scuola sarà di nuovo agibile, ma nel frattempo ci sono io a presidiare”. E aggiunge: per tutta la notte resterà all’interno dell’edificio.