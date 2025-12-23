Siracusa, da domani cambiano gli orari della Ztl in Ortigia

La Giunta comunale di Siracusa ha deliberato questa mattina un provvedimento di modifica della Ztl in vigore in Ortigia. Dopo avere attentamente valutato le istanze pervenute da cittadini, commercianti ed associazioni di categoria, si è ritenuto opportuno procedere ad una rimodulazione degli orari in vigore, al fine di garantire un migliore equilibrio tra le esigenze di vivibilità del centro storico, la mobilità urbana e le attività economiche.

“Abbiamo ascoltato il territorio – spiega l’assessore alla Mobilità e Trasporti, Enzo Pantano – e, in un’ottica di dialogo e collaborazione, abbiamo scelto di intervenire sugli orari della Ztl, mantenendo comunque alta l’attenzione sulla tutela di Ortigia e sulla qualità della vita dei residenti”.

A partire da domani, 24 dicembre 2025, entrerà dunque in vigore la nuova ordinanza che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2026. La Ztl in Ortigia sarà attiva il venerdì e nei prefestivi dalle 20 alle 24; il sabato dalle 17 alle 24; domenica e festivi dalle 11 alle 24.

Le operazioni di carico e scarico merci saranno consentite, nei giorni feriali, utilizzando gli appositi stalli riservati, con sosta massima di 30 minuti e obbligo di esposizione del disco orario, dalle 7 alle 10 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì anche dalle 14 alle 16.

È inoltre previsto che, dal 1° aprile 2026, previa emissione di una nuova ordinanza, vengano nuovamente estesi gli orari della Ztl.

“Si tratta di una scelta temporanea e necessaria – spiega il sindaco Francesco Italia – che ci consentirà di monitorare gli effetti della modifica e di programmare, con maggiore consapevolezza, il nuovo piano della Ztl. Non è un passo indietro rispetto al percorso di regolamentazione della mobilità nel centro storico. Al contrario, è l’espressione concreta della volontà dell’Amministrazione comunale di ascoltare il territorio e di venire incontro alle istanze di cittadini, commercianti ed associazioni di categoria, nel rispetto delle diverse esigenze ed in un clima di confronto costruttivo. L’obiettivo resta quello di migliorare la qualità della vita in Ortigia, sostenendo al tempo stesso le attività economiche e accompagnando gradualmente la città verso un modello di mobilità sempre più equilibrato e condiviso”.

“Apprendiamo con soddisfazione dell’atto di indirizzo, votato oggi dalla Giunta, che impegna l’amministrazione a rivedere per il periodo invernale gli orari della ZTL in Ortigia”, commenta Santi Lo Tauro, presidente comunale di CNA Siracusa.

“Appare evidente che le sollecitazioni in tal senso, arrivate sia dalla raccolta firme degli scorsi giorni sia dalla stessa CNA, abbiano colto nel segno – continua Lo Tauro – per questo ringraziamo la sensibilità dell’assessore Pantano, in vista di una più ampia condivisione dei fattori della mobilità siracusana per le prossime settimane.”