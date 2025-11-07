Siracusa, vecchie affissioni abbandonate nei pressi degli impianti: la denuncia del consigliere Vaccaro

Cumuli di cartacce di dimensioni non trascurabili, residui di vecchie affissioni, abbandonate dietro o comunque nei pressi degli impianti ad ogni cambio di “quindicina”. Questa l’amara scoperta fatta dal consigliere comunale di Siracusa del gruppo “Insieme”, Ciccio Vaccaro, semplicemente andando in giro per la città.

“Ho notato questi grossi cumuli di cartacce una prima volta nei pressi degli impianti di cartellonistica di Santa Panagia e inizialmente pensavo fosse un episodio isolato – afferma Vaccaro –, ma spostandomi per la città ho potuto constatare che fino alla zona Pizzuta gli episodi si moltiplicavano.”

Per il consigliere comunale di Insieme appare evidente, anche dalle foto scattate in occasione dei sopralluoghi, che non si tratterebbe di un singolo caso fortuito ma di una brutta abitudine presa da chi, invece di smaltire correttamente i residui delle vecchie affissioni, “ha deciso di velocizzare e semplificare la cosa – prosegue -, danneggiando però l’ambiente e il decoro della nostra città.”

Il consigliere Vaccaro ha segnalato il tutto alla Polizia Ambientale di Siracusa, “perché – conclude – non è accettabile questo atteggiamento. Qualora gli episodi dovessero continuare, invito l’amministrazione ad effettuare le verifiche del caso e a richiamare la ditta concessionaria del servizio.”