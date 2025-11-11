Siracusa, Vega Charter realizza per Peugeot un team building in barca a vela nel mare di Ortigia

Un team building imponente, una flotta di 12 barche a vela e circa 400 partecipanti. È questo il risultato dell’esperienza organizzata da Vega Charter, rivolta a tutte le concessionarie Peugeot che avevano conseguito un elevato livello di prestazioni. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio turistico del Comune di Siracusa, ha rappresentato una delle più significative attività aziendali svolte sul mare di Ortigia, nel cuore di Siracusa, in Sicilia. L’evento si è svolto nell’arco di due giornate, il 7 e l’8 novembre 2025, offrendo ai partecipanti un’immersione completa nel mondo della barca a vela.

A supporto delle 12 imbarcazioni è stato impiegato anche un gommone di sicurezza, sempre operativo per monitorare gli equipaggi e pronto a intervenire in caso di necessità. La presenza del mezzo di assistenza ha garantito un livello di protezione elevato, permettendo a tutti i partecipanti di vivere l’esperienza con tranquillità.

Il merito dell’organizzazione va a Giuseppe Ruggieri, Giuseppe Mortillaro e Alessandro Damiata, fondatori di Vega Charter – QUARK SRL, i quali hanno coordinato l’intero evento, prestando particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza di tutti i partecipanti.

Gli organizzatori ringraziano inoltre Diane, fondatrice di Terra di Sicilia, per il ruolo determinante svolto nel facilitare il dialogo tra le realtà coinvolte, rafforzando il collegamento tra la Sicilia e la Francia, da cui provenivano la maggior parte degli ospiti.

Ortigia ha offerto uno scenario straordinario. Le sue acque, regolari e protette, hanno permesso a ogni equipaggio di vivere la vela in modo autentico. La combinazione tra mare, città storica e professionalità degli organizzatori ha reso l’esperienza non solo formativa, ma anche profondamente coinvolgente.

Le attività in barca sono state accompagnate da momenti di debriefing e confronto, così da trasformare ogni manovra in un’occasione di riflessione sulle dinamiche del lavoro in gruppo. Durante l’uscita in mare i partecipanti hanno inoltre potuto prendere parte a una degustazione di prodotti tipici della città, un’occasione per apprezzare le eccellenze enogastronomiche locali e rafforzare il legame con il territorio. Il risultato è stato un team più coeso, capace di condividere obiettivi e affrontare insieme sfide concrete.

Con questa iniziativa, Siracusa ha confermato ancora una volta la sua capacità di ospitare eventi aziendali di grande portata, valorizzando le eccellenze del territorio e rafforzando i legami a livello internazionale.