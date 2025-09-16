Siracusa, veleno nel doggy park di viale Scala Greca: area bonificata

Allarme nel doggy park di viale Scala Greca, dove nella mattinata di sabato un cagnolino ha accusato un malessere, facendo sospettare la presenza di veleno nell’area. A segnalarlo sono stati alcuni volontari, che hanno subito contattato la Polizia municipale.

L’assessore all’Igiene urbana, Luciano Aloschi, ha spiegato di essere stato avvisato tempestivamente e di aver disposto la chiusura immediata del parco. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza dai tecnici comunali, per poi essere riaperta la domenica mattina.

Sulla vicenda è stata presentata denuncia alle autorità competenti.