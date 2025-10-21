Siracusa, venerdì 24 ottobre Consiglio Comunale aperto su reflui e depuratore

“Liberate subito il Porto Grande dai reflui civili. Non se ne può più.” Con queste parole, Gaetano Bottaro, ex consigliere comunale di Siracusa, lancia un nuovo e accorato appello alle istituzioni locali e regionali, in vista del Consiglio Comunale aperto del 24 ottobre 2025. L’obiettivo è chiaro: approvare una mozione che impegni il sindaco Francesco Italia a dirottare definitivamente gli scarichi civili fuori dal Porto Grande, ponendo fine a una ferita ambientale e sanitaria che da anni colpisce la città.

“Quei reflui sono maledetti — dichiara Bottaro, oggi costretto a vivere lontano dalla sua città — perché hanno danneggiato la mia famiglia e tante altre, avvelenando le acque e minacciando la salute dei siracusani”. L’appello di Bottaro si rivolge direttamente ai rappresentanti politici, ai consiglieri comunali, ai deputati regionali e nazionali, nessuno escluso; chiedendo trasparenza, responsabilità e coraggio: “Venerdì 24 Oottobre alle 18:15 qui da Brescia sarò collegato in streaming e voglio vedere chi avrà ancora il coraggio di girarsi dall’altra parte. Li voglio vedere in faccia, tutti”.

Il messaggio finale è rivolto al sindaco di Siracusa, con un tono deciso ma costruttivo: “Caro Francesco, mi permetto di chiamarti così pubblicamente per il rapporto amicale e la stima sincera che nutro nei tuoi confronti. Mi appello a Te: LIBERA il Porto Grande, subito. Collegare il canale Grimaldi al depuratore con una condotta verso l’impianto IAS, a oggi, rappresenta l’unica soluzione concreta per salvare il nostro mare e la nostra Siracusa. Il mare che oggi rappresenta il cuore pulsante del nostro indotto economico e della nostra identità. Con questa scelta non solo restituiremmo dignità e salute alla città e all’intera cittadinanza, ma daremmo anche un segnale di speranza ai lavoratori dell’IAS, oggi costretti a vivere nell’incertezza del proprio futuro. Questa è la prova del 9 per dimostrare finalmente a tutti noi siracusani quanto ami Siracusa e quanto ti stia a cuore la nostra salute, è da queste decisioni che si riconosce un buon politico innamorato del proprio territorio da un cattivo politico che opera nel male solo per interessi personali. Con Amore per la mia città e fiducia nelle istituzioni, Tano.B”