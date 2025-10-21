Il futuro dell’Isab di Priolo e dell’intero polo industriale

In collegamento con Antonio Nicita, senatore del PD

Ultime news

2 minuti di lettura
Salute

Siracusa, venerdì 24 ottobre Consiglio Comunale aperto su reflui e depuratore

In vista di questo appuntamento l'ex consigliere comunale Gaetano Bottaro lancia un appello alle istituzioni

L'impianto Ias di Priolo

In vista di questo appuntamento l'ex consigliere comunale Gaetano Bottaro lancia un appello alle istituzioni

2 minuti di lettura

“Liberate subito il Porto Grande dai reflui civili. Non se ne può più.” Con queste parole, Gaetano Bottaro, ex consigliere comunale di Siracusa, lancia un nuovo e accorato appello alle istituzioni locali e regionali, in vista del Consiglio Comunale aperto del 24 ottobre 2025. L’obiettivo è chiaro: approvare una mozione che impegni il sindaco Francesco Italia a dirottare definitivamente gli scarichi civili fuori dal Porto Grande, ponendo fine a una ferita ambientale e sanitaria che da anni colpisce la città.

Quei reflui sono maledetti — dichiara Bottaro, oggi costretto a vivere lontano dalla sua città — perché hanno danneggiato la mia famiglia e tante altre, avvelenando le acque e minacciando la salute dei siracusani”. L’appello di Bottaro si rivolge direttamente ai rappresentanti politici, ai consiglieri comunali, ai deputati regionali e nazionali, nessuno escluso; chiedendo trasparenza, responsabilità e coraggio: Venerdì 24 Oottobre alle 18:15 qui da Brescia sarò collegato in streaming e voglio vedere chi avrà ancora il coraggio di girarsi dall’altra parte. Li voglio vedere in faccia, tutti”.

Il messaggio finale è rivolto al sindaco di Siracusa, con un tono deciso ma costruttivo: Caro Francesco, mi permetto di chiamarti così pubblicamente per il rapporto amicale e la stima sincera che nutro nei tuoi confronti. Mi appello a Te: LIBERA il Porto Grande, subito. Collegare il canale Grimaldi al depuratore con una condotta verso l’impianto IAS, a oggi, rappresenta l’unica soluzione concreta per salvare il nostro mare e la nostra Siracusa. Il mare che oggi rappresenta il cuore pulsante del nostro indotto economico e della nostra identità. Con questa scelta non solo restituiremmo dignità e salute alla città e all’intera cittadinanza, ma daremmo anche un segnale di speranza ai lavoratori dell’IAS, oggi costretti a vivere nell’incertezza del proprio futuro. Questa è la prova del 9 per dimostrare finalmente a tutti noi siracusani quanto ami Siracusa e quanto ti stia a cuore la nostra salute, è da queste decisioni che si riconosce un buon politico innamorato del proprio territorio da un cattivo politico che opera nel male solo per interessi personali. Con Amore per la mia città e fiducia nelle istituzioni, Tano.B”


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni