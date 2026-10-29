Siracusa, venerdì i funerali di Simon: il 15enne morto nell’incidente alla Pizzuta

Attualità · sacro cuore

Si terranno venerdì alle 9.30, nella chiesa del Sacro Cuore di Siracusa, i funerali di Simon Piera. Il ragazzo aveva 15 anni ed è morto dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio alla Pizzuta.

Simon era in moto con il padre, che guidava. Secondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata con un’auto che procedeva nella stessa direzione. Il ragazzo è stato portato in ospedale già in gravi condizioni, ma non ce l’ha fatta. Anche il padre è rimasto ferito.

Simon frequentava la classe 3E del liceo Einaudi di Siracusa. I suoi compagni sono andati sul luogo dell’incidente, hanno lasciato dei fiori e sono rimasti insieme, uniti nel dolore. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo vivace, con tanta voglia di vivere.