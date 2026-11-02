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Siracusa, venerdì niente luce in mezza Ortigia: ecco dove e a che ora

di Oriana Gionfriddo ·
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illuminazione pubblica un po' funzionante e un po' no un dettaglio
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Giornata senza corrente in una parte di Ortigia. Venerdì 6 novembre, dalle 8 alle 15.50, e-distribuzione sospenderà l’energia elettrica per eseguire lavori sui propri impianti. Lo annuncia un avviso dell’unità territoriale Siracusa-Ragusa affisso nelle strade interessate.

Lo stop riguarda solo le utenze in bassa tensione, quindi soprattutto abitazioni, negozi e piccole attività. In molte strade sono coinvolti solo alcuni numeri civici.

 

Le vie e i civici interessati

-Via della Maestranza: 7, da 11 a 13, 17, da 33 a 39, da 43 a 45, da 49 a 55, 57p, da 10 a 14, da 18 a 20, 26, da 32 a 34, da 38 a 42, 50, da 56 a 58, 62, 72, da 78 a 80, senza numero

-Via dei Mergulensi: 1, da 5 a 15, da 19 a 21, da 25 a 29, da 37 a 39, da 43 a 49, da 53 a 57, 61, 65, 69, 4, da 14 a 16, c, senza numero

-Via Consiglio Reginale: da 5 a 7, da 11 a 17, 31, 37, 20, da 28 a 32, da 36 a 40, 40a

-Via dei Tintori: da 5 a 19, da 2 a 6, da 12 a 14, da 18 a 22, da 26 a 28

-Ronchi di via dei Tintori: ronco 1 (1, da 5 a 7, da 2 a 6), ronco 3 (3, da 7 a 9, da 6 a 8), ronco 4 (da 3 a 5, 4), ronco 5 (5), ronco 6 (da 1 a 5, da 2 a 4)

-Via Santi Coronati: 5, 9, da 13 a 15, 18, 24, 40, da 44 a 46, senza numero

-Via Roma: 6, da 10 a 18, da 22 a 26, da 30 a 36, 40, 44, 48, 54

-Piazza Archimede: 11, 21, 25, da 20 a 22, senza numero

-Ronco Corte Avolio: da 7 a 11, da 8 a 10

-Ronco del Pozzo: da 5 a 7, 2, da 6 a 8

-Ronco Capobianco: da 5 a 7, da 6 a 8

-Ronco Specula: 1, 2, senza numero

-Ronco Santoro: 3, 7, da 2 a 4

-Via Anacreonte: da 6 a 8, senza numero

-Via Laberinto: da 7 a 21

-Via Dione: da 6 a 10, 14

-Via Montalto: 3, senza numero

-Via Tommaso Gargallo: 1, da 5 a 9, 19, 4

-Via della Giudecca, 1° vicolo: da 6 a 14, 18, 22

-Via Saverio Landolina: 18

-Piazza Corpaci: senza numero

Durante i lavori la corrente potrebbe tornare per qualche momento. Per questo e-distribuzione raccomanda di non commettere imprudenze e di non usare gli ascensori per tutta la durata dell’interruzione.

Per informazioni sui lavori programmati si può:

-consultare il sito e-distribuzione.it;

-usare l’app gratuita di e-distribuzione;

-inviare un sms al numero 320 2041500 con il codice Pod indicato in bolletta (quello che inizia con IT001E).

Per segnalare un guasto c’è il numero verde 803 500.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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