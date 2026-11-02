Siracusa, venerdì niente luce in mezza Ortigia: ecco dove e a che ora

Giornata senza corrente in una parte di Ortigia. Venerdì 6 novembre, dalle 8 alle 15.50, e-distribuzione sospenderà l’energia elettrica per eseguire lavori sui propri impianti. Lo annuncia un avviso dell’unità territoriale Siracusa-Ragusa affisso nelle strade interessate.
Lo stop riguarda solo le utenze in bassa tensione, quindi soprattutto abitazioni, negozi e piccole attività. In molte strade sono coinvolti solo alcuni numeri civici.
Le vie e i civici interessati
-Via della Maestranza: 7, da 11 a 13, 17, da 33 a 39, da 43 a 45, da 49 a 55, 57p, da 10 a 14, da 18 a 20, 26, da 32 a 34, da 38 a 42, 50, da 56 a 58, 62, 72, da 78 a 80, senza numero
-Via dei Mergulensi: 1, da 5 a 15, da 19 a 21, da 25 a 29, da 37 a 39, da 43 a 49, da 53 a 57, 61, 65, 69, 4, da 14 a 16, c, senza numero
-Via Consiglio Reginale: da 5 a 7, da 11 a 17, 31, 37, 20, da 28 a 32, da 36 a 40, 40a
-Via dei Tintori: da 5 a 19, da 2 a 6, da 12 a 14, da 18 a 22, da 26 a 28
-Ronchi di via dei Tintori: ronco 1 (1, da 5 a 7, da 2 a 6), ronco 3 (3, da 7 a 9, da 6 a 8), ronco 4 (da 3 a 5, 4), ronco 5 (5), ronco 6 (da 1 a 5, da 2 a 4)
-Via Santi Coronati: 5, 9, da 13 a 15, 18, 24, 40, da 44 a 46, senza numero
-Via Roma: 6, da 10 a 18, da 22 a 26, da 30 a 36, 40, 44, 48, 54
-Piazza Archimede: 11, 21, 25, da 20 a 22, senza numero
-Ronco Corte Avolio: da 7 a 11, da 8 a 10
-Ronco del Pozzo: da 5 a 7, 2, da 6 a 8
-Ronco Capobianco: da 5 a 7, da 6 a 8
-Ronco Specula: 1, 2, senza numero
-Ronco Santoro: 3, 7, da 2 a 4
-Via Anacreonte: da 6 a 8, senza numero
-Via Laberinto: da 7 a 21
-Via Dione: da 6 a 10, 14
-Via Montalto: 3, senza numero
-Via Tommaso Gargallo: 1, da 5 a 9, 19, 4
-Via della Giudecca, 1° vicolo: da 6 a 14, 18, 22
-Via Saverio Landolina: 18
-Piazza Corpaci: senza numero
Durante i lavori la corrente potrebbe tornare per qualche momento. Per questo e-distribuzione raccomanda di non commettere imprudenze e di non usare gli ascensori per tutta la durata dell’interruzione.
Per informazioni sui lavori programmati si può:
-consultare il sito e-distribuzione.it;
-usare l’app gratuita di e-distribuzione;
-inviare un sms al numero 320 2041500 con il codice Pod indicato in bolletta (quello che inizia con IT001E).
Per segnalare un guasto c’è il numero verde 803 500.