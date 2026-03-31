Siracusa, Venerdì Santo: la processione del Cristo morto e della Madonna Addolorata

Nel giorno del Venerdì Santo, la comunità cristiana si raccoglie attorno al mistero della Passione del Signore, cuore del mistero pasquale. Non si tratta di una semplice memoria rituale o di un’espressione esteriore, ma di un coinvolgimento reale e consapevole nel cammino di Cristo.

La processione del Cristo morto e dell’Addolorata diventa così un autentico atto ecclesiale, in cui il popolo di Dio è chiamato ad accompagnare il Signore nel suo dolore, entrando nel dinamismo della Pasqua e riconoscendo che la croce non appartiene solo al passato, ma attraversa concretamente il nostro presente.

In questo cammino, la comunità non resta spettatrice, ma si unisce alla sofferenza di quanti vivono ai margini della città: persone emarginate, chi non è accettato perché percepito come diverso, chi è segnato da fragilità sociali, economiche o relazionali, chi porta il peso della solitudine, della precarietà e dell’esclusione.

La processione assumerà così un significato ancora più profondo, diventando segno visibile di una Chiesa che riconosce nel volto sofferente degli uomini e delle donne di oggi il volto stesso di Cristo e che sceglie di camminare accanto a loro, condividendone le ferite senza retorica e senza distanza. Il corteo partirà alle ore 19:15 dalla chiesa di San Pietro.

Accompagnare Cristo significa, dunque, assumere come comunità la responsabilità di non ignorare il dolore del mondo, ma di abitarlo, riconoscerlo e portarlo dentro il mistero pasquale. È proprio lì, dove la vita appare segnata dalla sofferenza e dall’ingiustizia, che Dio continua a operare in modo silenzioso ma reale.

Il Venerdì Santo, vissuto in questo modo, non è chiusura nella tristezza, ma apertura a una speranza più profonda, che nasce dall’attraversamento del dolore e dalla condivisione concreta della condizione umana. Una speranza che interpella ogni credente a diventare segno di prossimità, giustizia e riconciliazione nella storia presente.