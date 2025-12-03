“Siracusa venga scelta per la fase sperimentale della riforma per la disabilità”: l’appello di Coprodis e Osservatorio Civico

Il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato e di Tutela delle Persone con Disabilità (Coprodis) e l’Osservatorio Civico di Siracusa, che hanno sottoscritto un protocollo di intesa con obiettivo di favorire la tutela del diritto alla salute delle persone con disabilità e il sostegno laddove si ravvisano situazioni di fragilità e/o difficoltà socioeconomiche, chiedono con forza che la provincia di Siracusa venga scelta per la fase sperimentale della importante riforma per la disabilità, che sta compiendo passi significativi in tutta Italia, con l’obiettivo di semplificare il riconoscimento dell’invalidità civile e potenziare il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

La presidente del Coprodis Lisa Rubino e quello dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello chiedono altresì che i Comuni di tutta la provincia si dotino finalmente dei Piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si impegnano per sostenere l’attività del Centro Territoriale di Supporto scolastico e rinnovano le richieste all’Asp per il corretto e tempestivo utilizzo di tutti i fondi disponibili, per riavviare il servizio di odontoiatria speciale per disabili e per favorire l’adesione delle persone con disabilità e dei loro familiari alle campagne di screening per la prevenzione.

Coprodis e Osservatorio Civico sottolineano inoltre la necessità di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili e una effettiva integrazione socio sanitaria nell’erogazione dei servizi di Asp ed Enti Locali.