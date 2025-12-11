Siracusa, venti artisti ispirati da Santa Lucia: in piazza Duomo la mostra “Sul mare luccica…”

Sarà presente il sindaco Francesco Italia alla presentazione, domani (12 dicembre) alle 16,30 nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio, della mostra intitolata “Sul mare luccica…” dedicata a Santa Lucia, patrona di Siracusa. Partita dall’Abruzzo nell’agosto scorso, si tratta di un’esposizione collettiva itinerante che ha toccato una serie di città, tra cui Roma e Venezia. A Siracusa concluderà il suo percorso nell’Ipogeo di piazza Duomo, proprio in occasione dei festeggiamenti per la martire siracusana, da domani a domenica 14.

L’idea del progetto è di utilizzare l’estro creativo di venti artisti affermati, ciascuno dei quali utilizza tecniche e materiali diversi: pittura, scultura, vetrata, mosaico, affresco, encausto, fotografia, merletto, arazzo, oreficeria, ferro battuto, opere polimateriche e fiber art.

La collettiva è curata dall’archeologa Lucia Tognocchi in collaborazione con la storica e critica d’arte Stefania Severi. Espongono le loro opere: Walter Anile, Raffaele Arringoli, Camilla Bertrand, Antonella Cappuccio, Francesca Cataldi, Michela Cesaretti, Egidio Cosimato, M. Cristina Crespo, Franco Di Renzo, Eugenio Di Rienzo, Carmela Faraglia & Valentina Bezpalko, Vittorio Fava, Massimiliano Kornmüller, Luigi Manciocco, Michieletto da Lanuvio, Lucia Pagliuca, M. Luisa Passeri, Diana Poidimani, Nadia Ridolfini e Letizia Volpicelli.

In occasione della presentazione della mostra, sarà approfondito un aspetto della tradizione legato alla festa di Santa Lucia. Si tratta della cuccìa, il dolce tipico siciliano a base di chicchi di grano bollito e ricotta di pecora, che viene preparato e consumato in memoria di un miracolo che salvò Siracusa dalla carestia. Questo momento della presentazione sarà curato dal docente e chef Giovanni Fichera, che ripercorrerà anche leggende, testimonianze storiche e tradizioni di fede profondamente radicate nella cultura siciliana.