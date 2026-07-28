Siracusa, venti nuovi operatori di primo soccorso formati all’Arenella

Attualità · Blsd

Una comunità più preparata ad affrontare le emergenze e pronta a intervenire nei momenti che possono fare la differenza tra la vita e la morte. Si è concluso con una partecipazione significativa il corso BLSD organizzato dall’Associazione Pro Arenella, in collaborazione con il Rotary Club Ortigia e il Casale Milocca, che ha permesso a una ventina di partecipanti di conseguire la certificazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e per l’esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Il percorso formativo ha alternato lezioni teoriche e prove pratiche, consentendo ai corsisti di acquisire le competenze necessarie per intervenire in caso di arresto cardiaco e nelle principali situazioni di emergenza. Al termine delle attività, ogni partecipante ha sostenuto una prova di valutazione delle competenze acquisite, ottenendo la certificazione BLSD.

Conoscere le manovre salvavita significa poter intervenire nei primi, decisivi minuti di un’emergenza, quando un’azione tempestiva e correttamente eseguita può aumentare sensibilmente le possibilità di sopravvivenza della persona colpita, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.

Per un territorio come quello dell’Arenella, che durante la stagione estiva vede aumentare sensibilmente la presenza di residenti, villeggianti e turisti, poter contare su un numero crescente di cittadini formati rappresenta un importante investimento in termini di sicurezza e prevenzione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dall’Associazione Pro Arenella sul fronte della cardioprotezione del territorio. Negli anni scorsi, infatti, era stato donato un defibrillatore, oggi custodito presso la Farmacia del Mare, mettendo così a disposizione della comunità uno strumento fondamentale per il primo soccorso. La formazione di nuovi operatori certificati contribuisce ora a rafforzare ulteriormente questa rete di protezione.

L’Associazione Pro Arenella ha espresso il proprio ringraziamento al Rotary Club Ortigia e al Casale Milocca per aver condiviso e sostenuto il progetto, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e della responsabilità.

«Una comunità più preparata è una comunità più sicura. Formare cittadini capaci di intervenire nei primi minuti di un’emergenza significa costruire una vera rete di protezione e solidarietà sul territorio», sottolinea il direttivo dell’associazione.

L’obiettivo è quello di proseguire su questa strada, promuovendo nuove iniziative dedicate alla tutela della salute, alla prevenzione e alla sicurezza, affinché l’Arenella possa contare su una comunità sempre più consapevole e pronta ad affrontare le situazioni di emergenza.