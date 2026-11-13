Siracusa, verbali dei migranti falsificati: il Riesame libera l’interprete indagato

Cronaca · Tribunale

Il Tribunale del Riesame ha disposto l’immediata liberazione del 37enne originario del Bangladesh, accusato di aver alterato le traduzioni dei colloqui con i richiedenti asilo davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa. L’uomo, difeso dall’avvocata Benedetta Arcidiacono, lascia gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sostituiti dalla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del servizio di interprete per dieci mesi.

La decisione ridimensiona il quadro cautelare disposto nei confronti dell’indagato, fermato lo scorso 29 ottobre dai Carabinieri della Compagnia di Siracusa su provvedimento della Procura, nell’ambito di un’inchiesta per falsità ideologica e materiale in atti pubblici. Secondo l’ipotesi accusatoria, il 37enne, impegnato come interprete di lingua bengalese nella Commissione territoriale, avrebbe tradotto in maniera consapevolmente difforme dal vero le domande dei funzionari e le risposte dei cittadini stranieri durante le audizioni per il riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, avrebbe omesso dichiarazioni rese dai richiedenti asilo o attribuito loro affermazioni mai pronunciate, inducendo in errore i funzionari della Commissione e orientando generalmente a sfavore dei migranti il contenuto dei verbali. Il fermo era stato convalidato e nei confronti dell’uomo erano stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accompagnati dal divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi e dal difensore.

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La difesa ha impugnato la misura cautelare, concentrando le proprie contestazioni soprattutto sulla sussistenza delle esigenze cautelari. In sede di Riesame è stata esclusa, in particolare, la sussistenza del pericolo di fuga. Da qui la decisione del Tribunale di revocare gli arresti domiciliari e applicare una misura meno afflittiva, limitata alla sospensione dall’attività di interprete per dieci mesi.