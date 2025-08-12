Siracusa, “Verde Comune”: la proposta per le aree verdi della Nuova Democrazia Cristiana

La vicepresidente regionale della Nuova Democrazia Cristiana, Samanta Ponzio, propone “Verde Comune”, un modello innovativo di gestione condivisa del verde urbano che mira a coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del terzo settore nella cura delle aiuole spartitraffico, delle rotonde e delle aree verdi minori della città.

La proposta nasce in risposta al dibattito apertosi negli ultimi giorni sulla possibile rimozione o eliminazione di elementi verdi ornamentali, ritenuti onerosi e complessi da gestire. Ponzio, pur comprendendo le difficoltà tecniche ed economiche, invita l’Amministrazione siracusana a non rinunciare al verde urbano, ma a rigenerarlo attraverso la partecipazione civica.





“Siracusa non ha bisogno di spazi vuoti e sterili, ma di luoghi vivi e condivisi. Le aiuole non devono diventare cemento, ma occasione di cittadinanza attiva”, dichiara Samanta Ponzio.

Si propone l’istituzione di un programma comunale di affidamento temporaneo del verde urbano, che consenta a associazioni, comitati, cooperative sociali ma anche semplici cittadini organizzati di prendersi cura di piccoli spazi verdi, sulla base di bandi pubblici e criteri trasparenti.

La proposta prevede: affidamenti biennali di aiuole spartitraffico, rotonde, aree residuali; piani di manutenzione leggera: pulizia, piantumazione, decoro, irrigazione

Valorizzazione di specie autoctone e basso impatto ambientale; coordinamento con l’Ufficio Verde del Comune

Per incentivare la partecipazione e riconoscere il valore sociale dell’impegno, la vicepresidente Ponzio propone che il Comune preveda, tra le forme di premialità per i soggetti meritevoli, le seguenti: l’utilizzo gratuito di spazi istituzionali per eventi, come la prestigiosa piazza Santa Lucia o similari, per lo svolgimento di attività culturali, sociali o promozionali da parte dei soggetti affidatari; l’esenzione o la riduzione della TARI (Tassa Rifiuti) per associazioni o cittadini che dimostrino continuità e qualità nella gestione degli spazi assegnati.

Il programma “Verde Comune” si integra perfettamente con strumenti già esistenti, come il Baratto Amministrativo, previsto dal Comune di Siracusa con delibera n. 72/2018, che consente ai cittadini in difficoltà economica di saldare tributi locali (tra cui la TARI) attraverso attività di pubblica utilità, tra cui la cura del verde urbano, la pulizia di strade e la manutenzione di beni pubblici.

“Perché non allargare questa opportunità, strutturandola meglio e riconoscendone pubblicamente il valore civico? I cittadini che si prendono cura di un’aiuola stanno restituendo bellezza e senso di comunità. Meritano visibilità e sostegno, non silenzio – con questa proposta, la vicepresidente Samanta Ponzio invita formalmente il sindaco di Siracusa, l’assessore all’Ambiente e il Consiglio comunale a valutare questa proposta come strumento strategico di sostenibilità urbana, inclusione sociale e decoro partecipato. – È facile sollevare critiche, ma è solo attraverso le proposte costruttive che si raggiungono soluzioni reali“, conclude.