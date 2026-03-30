Siracusa, verde pubblico ancora nel caos. Zappulla (Pd): “Il cambio appalto non ha risolto nulla”

Il tema della manutenzione del verde pubblico torna al centro del dibattito in Consiglio comunale. A sollevare nuovamente la questione è la consigliera del Partito Democratico Sara Zappulla, che punta il dito contro un servizio ritenuto ancora insufficiente nonostante il recente cambio di appalto.

“Ancora oggi torniamo in aula a parlare del verde pubblico, di quello che è successo e di come sta andando il servizio – dice -. Ci troviamo di fronte a un servizio che ancora non è all’altezza della città. L’inefficienza di questa amministrazione la stanno pagando non solo i cittadini, ma anche i lavoratori”.

Secondo Zappulla, il problema non sarebbe episodico, ma strutturale: “Gli uffici stanno cercando di fronteggiare un problema enorme, sistemico, che parte male e nasce già alla base. Chiediamo che l’amministrazione venga in Consiglio a spiegare perché i lavoratori non sono stati ancora pagati, perché il servizio continua a non funzionare e cosa intende fare”. Il nodo degli stipendi arretrati si aggiunge dunque alle criticità operative già evidenziate in città, con aree verdi e spazi pubblici che continuano a presentare situazioni di incuria.