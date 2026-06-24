Siracusa, verde pubblico. Di Giovanni (Pd): “quasi solo in rotatorie e spartitraffico”

“Perché il verde pubblico in una città bella come Siracusa si riduce per il 90% alle aiuole rotatorie o agli spazi spartitraffico? Dopo la L. 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, sono state emesse dal Comitato insediato presso il Ministero dell’Ambiente, nel 2017 le linee guida -seguite nel 2018 da una Strategia nazionale del verde- per la gestione del verde e per la pianificazione sostenibile, che prevedevano: il censimento (cioè la mappatura del verde esistente), il regolamento del verde ed il piano comunale del verde. Se anche qualcuno di questi strumenti esiste a Siracusa, e forse qualcuno non ancora, il problema non è l’applicazione formale delle disposizioni di legge, ma l’inesistenza di una visione complessiva, che consenta di programmare il verde pubblico come un servizio ai cittadini e non solo come un decoro, come un’area con una funzione positiva per i residenti, che, tra l’altro, contrasti efficacemente gli effetti della crisi climatica”. A dirlo è la segretaria cittadina del Partito democratico di Siracusa, Matilde Di Giovanni, che sottolinea come oltre a progettare il verde pubblico in tutta la città nel suo insieme, con il piano regolatore stesso (il che riguarda la pianificazione, e quindi il settore urbanistico), occorrerebbe porsi il problema della gestione e manutenzione, cui, per esempio, è funzionale la nomina di un Dec (direttore esecuzione contratti), che controlli la corretta esecuzione dei lavori, e un ufficio strutturato del verde pubblico, e non un solo agronomo.

“Ancora, è indispensabile l’adozione di una concezione delle zone a verde come componente essenziale degli oneri di urbanizzazione, cioè zone da realizzare senza le quali non si può costruire, invertendo l’attuale assetto per cui invece dopo la costruzione rimangono, nelle zone nuove di Siracusa, piccoli residui di verde dalle aree private soggetti a incendi e sterpaglie sostanzialmente impossibili da gestire – conclude –. Che significa dunque applicare realmente la normativa esistente, ed in definitiva, come rispettare concretamente il regolamento del verde evitando che nonostante l’osservanza formale, esso di fatto resti lettera morta? Vuol dire, per un’Amministrazione proiettata a raggiungere l’obiettivo, possedere al suo interno le competenze tecniche per scegliere il luogo in cui piantare, nonchè per valutare il microclima, e il suolo, e le specie più adatte e resilienti ai cambiamenti climatici. Tutti fattori che, se affidati al vivaista fornitore della “merce-piante”, possono comportare a breve o medio tempo la morte delle piante con inutile spreco del denaro pubblico e/o i risultati di una città ridotta senza verde pubblico. Senza entrare nel campo, magari troppo specialistico (seppur necessario, sob!) della attenzione alla biodiversità, ci sorge spontanea la domanda: dopo averle messe a dimora, qualcuno sarà responsabile della cura delle piante?”.

Il Partito Democratico di Siracusa chiede di prestare ascolto ai comuni cittadini, i quali – pressoché nella loro totalità – mentre domandano la pulizia dei bordi delle strade e si lamentano delle distese di erba secca alta più di un metro, hanno ben chiaro che la mancanza di manutenzione e cura del verde pubblico scaturiscono dall’approccio al problema non nella sua interezza, ed elusivo del punto nodale, e cioè che i vari ambiti interessanti il tema (urbanistico, ambientale, amministrativo) debbono interagire fra loro.