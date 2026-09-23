Siracusa, verifica sul passaggio da Siam. Cavallaro: “una farsa, spreco di denaro”

Politica · Servizio idrico

Riceviamo a pubblichiamo una nota di Paolo Cavallaro, capogruppo Fdi al Consiglio comunale di Siracusa, in merito al passaggio da Siam ad Aretusacque con particolare riferimento alla verifica complessiva predisposta dal Comune sulla concessione appena terminata: impianti riconsegnati, stato di manutenzione, investimenti effettuati, opere previste e non realizzate e valore residuo dei beni.

“Apprendiamo con stupore e indignazione che l’Amministrazione Comunale di Siracusa ha istituito una Commissione per verificare la gestione del servizio idrico dopo la consegna ad Aretusacque Spa. Vogliamo sapere dal sindaco chi comporrà tale commissione e con quali competenze e soprattutto per verificare cosa? Fatti già accaduti? Investimenti già fatti? Scelte già compiute? Siamo di fronte all’ennesimo spreco di denaro pubblico, all’ennesima passerella burocratica di un’Amministrazione che dimostra di non avere alcun rispetto per le casse comunali e per i cittadini. Lo diciamo con chiarezza: Perché istituire una commissione a pagamento quando la materia è sub iudice? Esiste un contenzioso pendente in attesa di pronuncia. Qualsiasi valutazione di merito in questa fase non solo è inutile, ma è dannosa e potenzialmente lesiva degli interessi del Comune stesso. Perché spendere ancora soldi dei siracusani quando si è in attesa di un Giudice? È senso di responsabilità questo?

Ci chiediamo piuttosto perché non si interviene sui problemi reali. I cittadini di Siracusa hanno vissuto un’estate da incubo. Rubinetti a secco, pressioni inesistenti, quartieri interi senz’acqua, anziani e famiglie lasciati soli, attività commerciali in ginocchio. Questa è la realtà. Da una parte ci sono i siracusani che fanno la fila con le taniche, dall’altra l’Amministrazione che pensa a istituire commissioni per guardare al passato invece di risolvere il presente. Ed è proprio del passato la politica fatta di incarichi e consulenze, mentre la città ha bisogno di risposte concrete sul futuro della gestione idrica, sulla manutenzione della rete colabrodo, sugli investimenti promessi e mai visti.

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Fratelli d’Italia non ci sta. Vigileremo su ogni euro speso dei quasi 50 mila impegnati dall’Amministrazione per questa commissione e su ogni atto di questa vicenda. I siracusani non meritano di pagare due volte: una volta con le bollette più salate e i disservizi, e una seconda volta per finanziare commissioni inutili. Il sindaco pensi piuttosto ad aprire con urgenza un tavolo immediato con Aretusacque Spa per garantire un servizio degno e per risarcire i cittadini per i disservizi subiti soprattutto nel periodo estivo, sul cui tema non ha mai speso alcuna parola. Basta prese in giro. Siracusa ha bisogno di un servizio idrico efficiente, di nuovi pozzi, di investimenti, non di commissioni”.