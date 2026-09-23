Siracusa, verifica sul passaggio da Siam. De Simone: “svegliati dopo letargo”

Politica · Servizio idrico

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Damiano De Simone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Siracusa, in merito al passaggio da Siam ad Aretusacque con particolare riferimento alla verifica complessiva predisposta dal Comune sulla concessione appena terminata: impianti riconsegnati, stato di manutenzione, investimenti effettuati, opere previste e non realizzate e valore residuo dei beni.

“Si svegliano oggi, dopo anni di letargo, e lo fanno con il solito metodo: incarichi da 50 mila euro. Il passaggio da Siam ad Aretusacque doveva essere l’occasione per chiudere i conti con una gestione fallimentare, invece ha aperto la voragine. Oggi il Comune scopre che ci sono danni strutturali, impianti riconsegnati in condizioni tutte da verificare, tanto da compromettere un servizio basilare come quello idrico, con l’aggravante di un contenzioso milionario. Ma durante tutti questi anni, soprattutto in assenza del Consiglio Comunale, che avete fatto? Avete pettinato le bambole?

E solo oggi Palazzo Vermexio decide di istituire una commissione di verifica tecnico-amministrativa ex post, con un presidente a 27 mila euro e un legale a 15 mila euro, per un totale di oltre 46.000 euro. Un modico costo per scoprire quello che ogni siracusano già sapeva. Il Gruppo Consiliare di Forza Italia punta il dito con forza sul comportamento negligente e irresponsabile di questa Amministrazione. Dov’erano il sindaco e gli uffici mentre Siam gestiva il servizio? Dov’erano durante tutti questi anni di concessione?

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Chiediamo che vengano rese pubbliche tutte le relazioni sullo stato di gestione del servizio idrico richieste dal Sindaco durante gli anni di concessione a Siam, e vogliamo sapere se e quando l’Amministrazione ha mosso, nei tempi dovuti, le dovute rimostranze e diffide all’ex gestore per gli inadempimenti, per la mancata manutenzione e per le opere previste dal

Programma degli Interventi e mai realizzate. Vogliamo capire perché solo a riconsegna avvenuta, il 24 giugno 2026, ci si accorge che bisogna verificare acquedotti, fognature, impianti di sollevamento, depuratori, investimenti non ammortizzati e valore residuo.

La vicenda è gravissima: da una parte Siam che rivendica 21 milioni di euro, dall’altra l’ATI che calcola un valore negativo di 210 mila euro. In mezzo un contenzioso al TAR pagato dai cittadini e ora altri 50 mila euro di consulenze per fare ciò che andava fatto in corso d’opera, ovvero controllare.

Questa è la fotografia di un’Amministrazione che non controlla, non programma, non previene. Si accorge dei danni solo quando sono fatti, e poi scarica sui cittadini il costo per quantificarli. Se avessero vigilato prima, oggi non avremmo rubinetti a secco, perdite colossali e una città ostaggio di contenziosi”.