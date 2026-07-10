Siracusa, Vermexio, abbiamo un problema: salta il numero legale e la maggioranza mostra nuove crepe

Non è stata una semplice seduta andata deserta. Quella andata in scena ieri sera al Consiglio comunale di Siracusa rischia di rappresentare un nuovo campanello d’allarme per la tenuta della maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Italia.

All’ordine del giorno c’era il riconoscimento di un debito fuori bilancio da oltre un milione di euro nei confronti di Edison, ma la seduta in seconda convocazione si è praticamente conclusa prima ancora di iniziare. Al momento dell’appello è infatti mancato il numero legale.

Presenti in aula i consiglieri Carbone, Casella, Melfi, Garro, Romano, Imbrò, Firenze, Zappalà, Scimonelli e Vaccaro. Assente l’intera opposizione mentre Bonafede, che si trovava fuori dall’aula e non ha registrato la presenza, risultando l’unico esponente di Grande Sicilia.

A pesare è stata soprattutto l’assenza dei consiglieri riconducibili al movimento di Grande Sicilia, uno dei pilastri della maggioranza che sostiene l’amministrazione. Un segnale che, letto assieme ad altri episodi delle ultime settimane, alimenta le riflessioni sul clima politico all’interno della coalizione.

Da tempo, infatti, Grande Sicilia sembra lanciare messaggi sempre più espliciti. Il rimpasto di Giunta continua a essere uno dei temi ricorrenti del confronto politico, ma la sensazione che emerge da Palazzo Vermexio è che il problema non si esaurisca nella semplice redistribuzione delle deleghe.

Più che di assetti di governo, la questione appare riguardare la capacità di ricompattare una maggioranza che, seduta dopo seduta, mostra segnali di crescente difficoltà. I malumori non sembrano più circoscritti a un solo gruppo consiliare e, secondo quanto trapela dagli ambienti politici, iniziano a emergere anche tra consiglieri tradizionalmente vicini al sindaco.

Il mancato numero legale su un provvedimento economicamente rilevante rappresenta quindi un episodio destinato a pesare nelle prossime settimane. Perché se fino a qualche mese fa il dibattito ruotava esclusivamente attorno a un eventuale rimpasto, oggi la questione sembra essere più ampia: capire se esista ancora una maggioranza politicamente coesa o se sia necessario un confronto più profondo per rilanciare l’azione amministrativa.