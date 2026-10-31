Siracusa verso il derby. Cacciola: “Avola gioca bene, serviranno attenzione e personalità”

Sport · Serie D

È una vigilia particolare per il Siracusa, atteso domani al Meno Di Pasquale per il derby contro l’Avola, una sfida che torna a disputarsi in Serie D dopo 53 anni. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo il pareggio casalingo contro il Trapani, maturato tra le polemiche, mentre i rossoblù, protagonisti di un ottimo avvio di campionato, sono reduci dalla sconfitta sul campo dell’Athletic Palermo.

Alla vigilia del confronto, nella consueta conferenza stampa al De Simone, mister Gaspare Cacciola ha riconosciuto le qualità della formazione avversaria, sottolineandone soprattutto la vocazione offensiva. “È una squadra che esprime un bel gioco, che ama attaccare con tanti uomini e che, di conseguenza, può concedere qualche opportunità nelle transizioni positive degli avversari. Secondo me sarà una partita apertissima. Ci siamo preparati bene e mi auguro innanzitutto che sia una domenica di sano sport. Ci sono tante aspettative, ma alla fine deve vincere la sportività“.

L’obiettivo del Siracusa, naturalmente, resta quello di conquistare il risultato pieno. Cacciola ha però insistito sulla necessità di affrontare la gara con la giusta attenzione, soprattutto nella gestione degli errori individuali, che in questa prima parte di stagione sono costati punti importanti. “Questo Siracusa ha dimostrato anche fuori casa di sapersi giocare le partite. Abbiamo lavorato soprattutto sulla testa dei ragazzi, chiedendo di non concedere agli avversari occasioni attraverso errori evitabili. In questo momento paghiamo a caro prezzo qualche ingenuità, che può anche capitare, ma dobbiamo partire da qui“.

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Il tecnico si aspetta dunque una squadra concentrata, capace di contenere le iniziative dell’Avola e, allo stesso tempo, di sfruttare gli spazi che la formazione di casa potrebbe concedere. “Ho chiesto ai ragazzi di stare attenti, perché l’Avola può attaccare con soluzioni diverse. Il primo obiettivo è quello di non concedere opportunità, poi dovremo essere bravi ad approfittare di quello che lasceranno, mettendo in campo anche quella cattiveria e quel cinismo che possono fare la differenza soprattutto in trasferta“.

Sul fronte della formazione, Cacciola ha ribadito la propria fiducia nella profondità del gruppo, anche in presenza di eventuali assenze. “Ogni allenatore vorrebbe avere sempre tutta la rosa a disposizione, ma sappiamo che durante una stagione non è possibile. Quando manca qualche titolare, deve essere un’opportunità per chi ha giocato meno. Da questo punto di vista sono sereno: la risposta di Giulio Orlando domenica, che secondo me è stato il migliore in campo, è un segnale importante. Questo gruppo può giocare in maniera ordinata e organizzata anche indipendentemente dalle assenze“.

Un passaggio della conferenza è stato dedicato anche al sostegno dei tifosi, che potranno seguire la squadra in una trasferta dal significato particolare. “Nelle partite fuori casa a Vibo e a Praia, avendo avuto il supporto della nostra tifoseria, la squadra probabilmente è entrata in campo con una motivazione diversa. Domani questo aspetto farà la differenza. I ragazzi vogliono dare l’anima e sudare sangue per questa maglia, regalando al pubblico che verrà a seguirci innanzitutto una prestazione importante“.

Non è mancato, infine, un riconoscimento al lavoro del tecnico avversario, Sirugo, protagonista della crescita dell’Avola dopo la promozione dall’Eccellenza. “Sta facendo un gran lavoro. Ha dimostrato di essere un allenatore bravo, preparato e moderno“, ha detto Cacciola.

Per il tecnico azzurro, siracusano e dunque particolarmente coinvolto sul piano personale, il derby avrà inevitabilmente un sapore diverso. Ma proprio per questo sarà importante trasmettere alla squadra equilibrio e serenità. “Essendo del territorio vivo con intensità questo tipo di partite, ma ho cercato di trasmettere ai ragazzi massima tranquillità. Per me, come allenatore, è una partita come tutte le altre. Devo essere bravo a gestire le mie sensazioni e dare certezze alla squadra. Sappiamo che è un derby molto atteso e affrontiamo una realtà oggi valida come l’Avola“.