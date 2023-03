Siracusa verso il voto, il centrosinistra ha il suo candidato: sarà Renata Giunta

Renata Giunta è ufficialmente il candidato sindaco di Siracusa per la coalizione di centrosinistra. Nella serata di ieri, al termine dei vari incontri di partito è arrivata la “benedizione” da Pd, Movimento 5 Stelle e vari partiti di sinistra. Un coro unanime che di fatto chiude la frattura registrata nel fine settimana dopo che il Pd aveva preso tempo e fatto saltare la possibile candidatura del preside Ferrarini che, vista la titubanza, si è educatamente tirato fuori dalla bagarre.

Resta ancora in piedi però il nodo di altre nuove possibili alleanze o meglio, come dicono in casa Dem, la possibilità di allargare la coalizione. Gli unici possibili alleati, infatti, potrebbero essere i civici di “Officina”, ma questa ipotesi è particolarmente invisa sia ai pentastellati (che in Garozzo & co., vedono vecchia politica e modi di fare da vecchia politica, senza però spiegare bene cosa ciò voglia dire) sia alla compagine trasversale che aveva indicato in Alfredo Foti il candidato.

La scelta ricaduta sulla Giunta però, ufficialmente, mette pace tra i democratici e la coalizione di centrosinistra. Adesso sono al lavoro alcuni “pacificatori” che dovrebbero far convergere le varie anime del Pd sulla candidata scelta è provare a convincere officina e pentastellati a stare assieme. Ma sarà una missione quasi impossibile. E Officina potrebbe virare a destra, in base alle decisioni Catania centriche di venerdì, o restare sola.