Siracusa verso il voto. Trigilio presenta gli assessori designati: “valorizzate le competenze”

“Una scelta meditata, che valorizza le competenze, all’insegna della trasparenza e dell’innovazione amministrativa”. Con questa premessa, il candidato a sindaco di Siracusa, Roberto Trigilio, in forza al movimento “Sud chiama Nord” e “Sicilia Vera”, guidato da Cateno De Luca, ha designato i primi assessori del suo potenziale governo cittadino. La prima foto della compagine assessoriale (manca l’avv. Concetta Guerrieri) è stata scattata davanti alla scuola di via Algeri, emblema, per anni, di disattenzione da parte della politica locale, nel cuore di un quartiere da riqualificare, strutturalmente e culturalmente. Trigilio vuole partire dalle periferie con spirito di servizio, senza intenti demagogici.

“Le periferie – afferma – sono cartina di tornasole del lavoro di un’amministrazione. Partire dal basso è sempre difficile, ma a noi non spaventano le sfide, anzi ci entusiasmano. La Mazzarona, i quartieri popolari saranno il nostro punto di partenza e non di arrivo. Rappresentano l’anima di una città, la politica vince quando contrasta fattivamente il disagio e soprattutto quando evita le condizioni che lo favoriscono. Le nostre non sono promesse elettorali, ma impegni da portare avanti”. Trigilio nella formazione del suo esecutivo ha ripartito le deleghe tenendo conto delle specializzazioni professionali dei designati, puntando sulle donne, non solo per garantire le quote rosa, ma poiché reputa l’apporto femminile un valore aggiunto in termini di management e problem solving.

Gli assessori

JLENIA VENEZIANO –commercialista – Classe 1981 (vicesindaco)

Commercialista, abilitata alla professione di Tributarista qualificato. Continua formazione in consulenza aziendale. Esperta in finanza agevolata per i fondi PNNR. Esperienza pluriennale nel settore fiscale e tributario. In possesso di un ampio ventaglio di competenze multidisciplinari. Progetta e coordina ricerche, analisi di settore, attività di servizi per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese della distribuzione. Forte esperienza nelle richieste di agevolazioni finanziarie, nazionali e/o comunitarie, a fronte di investimenti fissi e di programmi di ricerca applicata, innovazione tecnologica, penetrazione commerciale all’estero, accordi di collaborazione con imprese estere, risparmio energetico e tutela ambientale, realizzati da imprese, soprattutto di piccola e media dimensione. Esperta in monitoraggio della normativa di incentivazione agli investimenti, e valutazione di progetti di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali UE per imprese che operano nel settore turistico.

CONCETTA, detta TINA, GUERRIERI – avvocato – Classe 1962

Avvocato del Foro di Siracusa. Esperienza trentennale in diritto del lavoro e pubblico impiego, anche per ciò che riguarda la Pubblica Amministrazione. Collabora da anni con alcuni sindacati di Siracusa per vertenze di lavoro.

AURELIO CALIRI – Laureato in filosofia – Classe 1941

Laureato in filosofia è Fondatore del gruppo storico del folk siciliano “I Caliri”. Compositore in Italia e all’estero per illustri interpreti tra cui il tenore Giuseppe Di Stefano. Ha tenuto concerti per il Santo Padre Paolo II e la RAI. Ha collaborato con i pittori Salvatore Fiume e Piero Guccione e la poetessa Ada Merini. Collabora da anni con il pianista Bruno Canino. Come esperto in cultura gli hanno dedicato servizi giornalistici su: il Corriere della Sera, La Repubblica, La Notte, Famiglia Cristiana, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia. Già docente di Filosofia nel 1986, consigliato dall’amico Salvatore Fiume, ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi a tempo pieno all’attività musicale e al disegno, con particolare attenzione ai paesaggi siciliani. Le sue opere sono state esposte in innumerevoli mostre. Nel 1990, insieme a Paolo Borsellino e a Fortunato Pasqualino, ha ottenuto il” Premio Giacalone – Città di Monreale”. Autore di innumerevoli pubblicazioni d’arte. Le sue mostre sono state presentate da: Francesco Gallo, Fortunato Pasqualino, Paolo Giansiracusa, Salvatore Fiume, Piero Guccione, Vittorio Sgarbi che parlò di lui pubblicamente durante la mostra collettiva nazionale “Vittoria Arte” e lo considerò tra i più significativi artisti italiani del nostro tempo. È profondamente legato alla sua terra e perfino nei racconti e nelle poesie la Trinacria è sempre presente, o da sfondo, o da protagonista, un’isola a cui l’artista deve tanto, ma anche essa stessa deve tanto a lui.

CORRADO GENNUSO – medico cardiologo – Classe 1973

Medico Specialista in cardiologia clinica. Professionista con anni di esperienza in ecocardiografia e di ritmologia. Ha maturato diversi anni di esperienza anche nell’ambito della medicina del lavoro e nei protocolli sanitari di valutazione e prevenzione, creando al contempo una cartella clinica informatica che permette una facile e completa acquisizione, monitoraggio ed archiviazione dello stato clinico dei lavoratori, molto apprezzata da ISPESEL. Dirigente medico cardiologo presso l’azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa.

GIUSEPPE GARRO – dottore commercialista – Classe 1963

Commercialista e Revisore contabile. Docente di ruolo presso Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia”. Componente del Comitato Scientifico della Associazione Nazionale Commercialisti e del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. Esperto in Contenzioso presso la Corte di Giustizia Tributaria di I e II Grado. Revisore e Commissario Liquidatore per conto dell’Assessorato alla Cooperazione della Regione Siciliana. Componente RSU e RSL presso l’Istituzione Scolastica di servizio. Esperto in attività extra-giudiziali per la tutela del consumatore. Master di II livello di Dirigente Scolastico. Componente RSU e RSL presso l’Istituzione Scolastica di servizio.

GIANLUCA BELVISO – ingegnere – Classe 1959

Ingegnere civile. Decenni di esperienza nel campo delle Opere Pubbliche. Ha acquisito notevole esperienza nel settore della Progettazione e Direzione Lavori di imponenti strutture e infrastrutture. Ha frequentato periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento professionale in Ingegneria Sismica, Geotecnica, Idraulica e Marittima in Italia e all’Estero partecipando a Convegni anche come Relatore. Tra le varie attività professionali, svolge le funzioni di Project Manager per una multinazionale straniera colosso per la realizzazione di opere civili, marittime ed industriali in diversi Paesi. E’ socio di varie associazioni culturali italiane e straniere che operano nel campo dell’ingegneria civile e marittima. Cofondatore del Comitato Scuole Sicure di Siracusa, dove opera come volontario da anni per la sicurezza degli e negli edifici scolastici di ogni ordine e grado.