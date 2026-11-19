Sarà presentato domani, venerdì 20 novembre, alle 10 nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia (Palazzo Arcivescovile) in piazza Duomo 5, il programma della Festa di Santa Lucia 2026.
Saranno presenti il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Sebastiano Ricupero, il tesoriere della Deputazione, prof. Salvatore Sparatore, i componenti della Deputazione mons. Salvatore Marino, Elena Artale e Francesca Patti, e il rettore della Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro fra Daniele Cugnata.
La festa prenderà il via domenica 29 novembre con la peregrinatio delle reliquie nelle parrocchie della Diocesi. Mercoledì 9 dicembre alle ore 8.00 cerimonia della consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al maestro di cappella Alessandro Zanghì e apertura della nicchia che custodisce il simulacro. Sabato 12 la traslazione del simulacro all’altare maggiore.
Domenica 13 sarà l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, a presiedere il Pontificale alle ore 10.30 nella Chiesa Cattedrale.