Siracusa verso la prossima serie C, ufficiale la composizione dei gironi: c’è anche l’Atalanta under 23

Il Consiglio direttivo della Lega pro nella riunione tenuta questa mattina ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di serie C Sky Wifi per la stagione sportiva 2025/26. Per quanto riguarda il Siracusa calcio, nessuna sorpresa: la formazione del presidente Ricci è stata – come ovvio – inserita nel girone C.

Oltre agli azzurri il girone prevede la presenza di: Atalanta under 23, Audace Cerignola, Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Sorrento, Altamura e Trapani.





Domani, 26 luglio prenderà forma anche la Coppa Italia Serie C con il sorteggio degli abbinamenti, il via nel terzo weekend di agosto, mentre il 28 luglio sui canali social della Serie C verranno presentati i calendari