Siracusa verso la sfida con il Catania. Ricci: “Concentrazione ed entusiasmo per il derby. Turati non è in discussione”

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano poco più di due giorni al derby di Sicilia tra Catania e Siracusa, in programma domenica 5 ottobre al “Massimino” con fischio d’inizio alle 14.30. Un appuntamento che la città attende da diversi anni e che il presidente azzurro, Alessandro Ricci, vivrà per la prima volta da numero uno del club: “È una settimana particolare – ha dichiarato Ricci ai nostri microfoni – per la città, ma anche per me. Vivo l’attesa con entusiasmo e sobrietà, ma soprattutto con grande concentrazione”.

Il Siracusa arriva alla sfida contro gli etnei dopo la sfortunata sconfitta interna contro il Cosenza, la sesta in sette gare. Un ko che però non ha incrinato la fiducia del presidente. “Domenica – prosegue – abbiamo disputato una delle più belle partite della stagione contro una squadra costruita per vincere. È mancato solo il risultato, ma il gioco e la condizione stanno crescendo. I complimenti ricevuti dagli avversari, da Cosenza a Crotone, ci fanno piacere, ma allo stesso tempo bruciano perché oggi i punti in classifica mancano. I complimenti li lasciamo nel cassetto: servono i risultati per mantenere la categoria”.

Ricci ha poi risposto a chi accusa la società di aver smantellato la rosa che aveva dominato il campionato di Serie D: “Degli elementi che avevamo lo scorso anno – spiega il presidente azzurro -, quelli rimasti sono gli unici oggi stabilmente nei campionati professionistici. Altri hanno scelto i dilettanti, chi per motivi economici, chi perché non idoneo a questi palcoscenici. A luglio abbiamo inviato regolarmente le PEC di rinnovo, ma molti non hanno risposto. Non abbiamo smantellato: abbiamo semplicemente costruito una squadra in linea con le idee di Turati, che ha un gioco moderno e particolare. Serve tempo per assimilare certi meccanismi, ma siamo sulla strada giusta”.

E proprio per questo il presidente Ricci ha voluto sottolineare come il derby non sarà un esame per l’allenatore, confermando piena fiducia in Turati e nel suo staff. “Non credo che una partita possa decidere il destino di una stagione – dice Ricci -. Dopo Catania ci saranno ancora 90 punti in palio. La panchina di Turati non traballa, né oggi né lunedì. A me e a tutta la società piace il suo modo di interpretare il calcio, non snatureremo la nostra identità. Siamo al 30-40% delle nostre potenzialità, ma già a ottobre vedremo una crescita importante”.

Il presidente ha affrontato anche il tema della rottura con Walter Zenga, ex consulente della società azzurra. Un rapporto d’amore tanto intenso quanto concluso bruscamente. “Non ho mai capito il motivo di questa interruzione – racconta Ricci -. Abbiamo sempre avuto un rapporto di amicizia e confronto, poi dopo la partita di Ospitaletto è calato il silenzio. Mi ha sorpreso questa ricerca di visibilità social: non credo che Siracusa serva a Zenga per avere spazio mediatico. Oggi la questione è in mano agli avvocati”.

Spazio poi al capitolo tifoseria, con un richiamo al rispetto delle regole dopo gli episodi di fumogeni e bombe carta contro il Cosenza: “Il sostegno dei tifosi è stato fin qui encomiabile, anche dopo sei sconfitte di fila. Contestare è legittimo, ma servono buon senso e civiltà: certi comportamenti rischiano di danneggiare la società in maniera grave”.

Per motivi di ordine pubblico, i sostenitori aretusei, come già accaduto in altre occasioni, non potranno seguire la squadra a Catania: “È una sconfitta per il calcio – ha detto Ricci –. Vietare le trasferte è la soluzione più semplice, ma non quella giusta. Spero che in futuro si possa lavorare a rapporti più sereni tra i club siciliani. Ieri, a Firenze, ho avuto modo di parlare a lungo con Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania: serve un clima di buon vicinato almeno a livello dirigenziale. Domenica troveremo un Massimino con 18-20 mila persone, sarà una partita di calcio vero”.

In vista del derby, l’infermeria regala qualche sorriso. Molina, dopo l’infortunio riportato nel primo allenamento con il Siracusa e la conseguente operazione è tornato ad allenarsi: “Probabilmente sarà tra i convocati – anticipa Ricci -, anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe”. Notizie incoraggianti anche per Giuliano Alma: “Ha avuto una forza straordinaria nel recupero, corre già con la palla. Non escludo che entro fine ottobre possa rientrare in gruppo”.

Ricci chiude con un messaggio chiaro: “Mi aspetto la stessa prestazione vista con il Cosenza, con maturità e tranquillità, senza farsi travolgere dalle emozioni di un ambiente caldo come quello di Catania. È il mio primo derby da presidente e spero che sia una grande giornata di sport. La classifica oggi è amara, ma il percorso è chiaro: vogliamo mantenere la categoria e costruire un futuro solido. Domenica i ragazzi venderanno cara la pelle”.