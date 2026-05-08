Siracusa, vertenza B2G. Filctem e Uiltec proclamano la mobilitazione: “inaccettabile il silenzio della Prefettura e l’ostilità aziendale”

Sale la tensione nella zona industriale di Siracusa. Le segreterie territoriali di Filctem Cgil e Uiltec Uil annunciano l’avvio di una stagione di lotta a seguito della preoccupante fase di stallo che investe la vertenza B2G. I sindacati di categoria denunciano con forza sia l’immobilità delle istituzioni locali, sia la condotta antisindacale della proprietà. ​I segretari territoriali, Fiorenzo Amato e Giuseppe Di Natale, esprimono profonda preoccupazione per il mancato riscontro da parte della Prefettura di Siracusa. Nonostante la richiesta di convocazione sia stata inoltrata seguendo il normale iter procedurale, a oggi non è stata fissata alcuna data per il tavolo di confronto.

​”Non comprendiamo i motivi di questo ritardo – dichiarano Amato e Di Natale – Il ruolo di mediazione della Prefettura è fondamentale in questa fase delicata; il perdurare di questo silenzio non fa che esasperare gli animi dei lavoratori”.

​Oltre al fronte istituzionale, Filctem e Uiltec condannano fermamente l’atteggiamento considerato ostile mostrato da B2G. Nonostante i precedenti incontri tra le parti, l’azienda ha risposto alle istanze sindacali con segnali di chiusura drastica: è già stato registrato il licenziamento di un lavoratore, atto ritenuto inaccettabile e provocatorio. L’azienda pare orientata a dirottare gli investimenti inizialmente previsti per il territorio siracusano verso l’Abruzzo, minando le prospettive di sviluppo della zona industriale locale. Resta totale l’incertezza sul piano industriale e sul mantenimento dei livelli occupazionali.

​Dinanzi a questo scenario di totale chiusura e disimpegno, il sindacato passa alla mobilitazione. Per la prossima settimana è stata annunciata un’azione dimostrativa che vedrà i lavoratori e le rappresentanze sindacali presidiare le portinerie della zona industriale. ​L’obiettivo è chiaro: scuotere le istituzioni dal torpore e costringere l’azienda a un confronto serio, rispettoso della dignità dei lavoratori e del futuro produttivo del territorio.