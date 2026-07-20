Siracusa, vertenza Sait. I sindacati: “La politica degli appalti Isab soffoca l’indotto”

Attualità · Cgil, Cisl e Uil

“Ora basta”. È il grido forte e chiaro del sindacato unitario che, con un volantino, intende esprimere la più profonda preoccupazione per la grave situazione che sta investendo i lavoratori di Sait e, inevitabilmente, l’instabilità delle loro famiglie. Si tratta di una condizione di totale incertezza che non è più tollerabile. Per questo Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil chiedono l’apertura urgente di un tavolo di confronto in Confindustria ed un’immediata inversione di marcia nella politica degli appalti messa in campo da Isab.

Dopo oltre 15 anni di presenza storica e consolidata all’interno del sito Isab, la Sait si è vista costretta a rinunciare al proprio contratto. Questa drastica decisione è il frutto di un’insostenibile inefficienza economica che genera perdite mensili pesantissime da ormai un paio d’anni, spingendo un’azienda così importante ad abbandonare il cantiere.

“Se da un lato – dichiarano i tre sindacati – non escludiamo una gestione aziendale interna non proprio ottimale, dall’altro siamo costretti a guardare in faccia la realtà: la politica degli appalti strutturata dalla committente Isab sta letteralmente soffocando le aziende dell’indotto. Riteniamo inaccettabile che appalti specifici riguardanti attività di ponteggi e coibentazione vengano affidati ad aziende che non applicano il contratto di settore (Chimico-coibenti), parliamo del Ccnl che da più garanzie economiche, normatrive e di diritti.”

Questa logica al ribasso produce due effetti negativi: penalizza pesantemente le imprese virtuose che applicano il corretto contratto di settore e trascina verso la totale scomparsa una tutela contrattuale specifica, a discapito dei diritti e dei salari dei lavoratori: “Come organizzazioni sindacali non siamo disposti ad accettare in alcun modo questo processo di dumping contrattuale – dicono da Filctem, Femca e Uiltec – siamo pronti a lottare con tutti i mezzi a disposizione per impedire questo scempi”.