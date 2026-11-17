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Siracusa, via Agatocle, rifiuti da giorni per un panorama desolante
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«Buongiorno, vi segnalo il solito porcile a via Agatocle già da qualche giorno. Pagare cifre non indifferenti di Tari per godere di questo panorama è umiliante. Una buona giornata»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sulle condizioni di via Agatocle a Siracusa:
“Buongiorno, vi segnalo il solito porcile a via Agatocle già da qualche giorno. Pagare cifre non indifferenti di Tari per godere di questo panorama è umiliante. Una buona giornata”
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