Siracusa, via Alessandria nel degrado: la denuncia di Fabio La Ferla

“Assessori non all’altezza della situazione.” È l’accusa lanciata da Fabio La Ferla, presidente dell’Organizzazione Siciliana Ambientale ad alcuni degli esponenti della giunta comunale di Siracusa. Il riferimento è alle condizioni di degrado in cui si trovano alcune zone della Borgata, in particolare via Alessandria, dove il manto stradale presenta evidenti tratto di dislivello e dove non viene effettuata la pulizia dei luoghi. “Il sindaco Italia – precisa La Ferla – non ha nessuna responsabilità. Chi mi conosce sa che sono un suo sostenitore, ma è evidente che da solo non può risolvere tutti i problemi della città. Occorre che a collaborarne l’attività amministrativa ci siano assessori che sappiano svolgere il proprio lavoro e questo purtroppo non sta avvenendo per quanto riguarda le rubriche di ambiente e igiene urbana e di viabilità. Gli esponenti politici che se ne dovrebbero occupare, lo fanno male o con assoluta superficialità, per non dire che sono totalmente assenti”.

Fabio La Ferla ricorda di aver più volte ha sollecitato l’amministrazione comunale a intervenire per ripristinare decoro e vivibilità in via Alessandria, non distante dall’istituto tecnico “Enrico Fermi” di via Torino. “I condomini – spiega La Ferla – hanno messo mani al portafogli per i lavori di ristrutturazione del palazzo, mettendo in sicurezza la zona. Il loro stato d’animo attuale è dunque di rabbia e frustrazione poiché vedono l’area versare in una condizione di abbandono, con sporcizia tutt’intorno e un albero secolare che rischia di cadere. In quel condominio abitano anche persone con disabilità e gli ospiti di una casa famiglia. L’area condominiale viene dunque utilizzata come parcheggio dagli studenti e dai professori”.

A giudizio di Fabio La Ferla dunque le responsabilità del degrado della zona devono essere attribuite ai relativi assessori. “Nonostante diverse segnalazioni e sopralluoghi fatti in passato – ricorda – con rassicurazioni al sindaco di agire in maniera celere e tempestiva, non hanno fatto niente. Sono trascorsi anni e nulla è mutato in una zona ad alto rischio di spaccio e prostituzione che non deve essere abbandonata a sé stessa. Per amministrare bene la città, dunque, occorre una squadra di governo efficace, che non guardi solo ai numeri ma che sappia valersi delle giuste competenze”.