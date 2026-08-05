Siracusa, via alla prevendita per la stagione Inda 2027: biglietti disponibili da oggi

Cultura · Teatro Greco

Con quasi un anno di anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, la Fondazione Inda apre ufficialmente la biglietteria per la 62ª Stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Dalle 12 di oggi, 5 agosto, è infatti possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli in programma tra aprile e giugno 2027.

Una scelta che conferma la crescente dimensione internazionale della manifestazione e punta a consentire agli spettatori, soprattutto a quelli provenienti da fuori Sicilia e dall’estero, di programmare con largo anticipo il proprio viaggio a Siracusa.

Il cartellone della nuova stagione si aprirà dal 13 al 16 aprile con le repliche riservate alle scuole di “Ulisse, l’Ultima Odissea”, lo spettacolo diretto da Giuliano Peparini che tornerà poi in scena anche dal 15 al 25 giugno, dopo il grande successo ottenuto nel 2023.

Il debutto ufficiale delle rappresentazioni classiche è fissato per venerdì 7 maggio con “Uccelli” di Aristofane, diretto da Davide Livermore nella traduzione di Mauro Bonazzi e in coproduzione con il Teatro Stabile di Genova. L’8 maggio sarà la volta di “Troiane” di Euripide, tradotto da Alessandro D’Avenia e affidato alla regia di Theodoros Terzopoulos, al suo debutto al Teatro Greco di Siracusa. Dal 12 giugno andrà invece in scena “Filottete” di Sofocle, diretto e interpretato da Luca Micheletti nella traduzione di Walter Lapini.

Anche nel 2027 il pubblico internazionale potrà seguire gli spettacoli grazie al sistema di traduzione simultanea in inglese, francese e spagnolo, realizzato attraverso dispositivi supportati dall’intelligenza artificiale. L’apertura anticipata della biglietteria arriva all’indomani di una stagione da record per la Fondazione Inda.

L’edizione 2026 si è infatti chiusa con 201.446 spettatori, il dato più alto mai registrato, distribuiti tra il Teatro Greco e la Latomia del Paradiso. Complessivamente sono state realizzate sette produzioni – Alcesti, Antigone, I Persiani, Iliade, Metamorfosi, oltre agli eventi speciali Dentro c’è l’Italia per il Vinitaly e Oltre Atene – Madre di Guerra per l’inaugurazione dello Sbarcadero Santa Lucia – con 78 repliche, 430 artisti coinvolti e 135 maestranze impegnate nella realizzazione degli spettacoli.

Particolarmente significativa anche la partecipazione delle nuove generazioni: oltre 20 mila studenti hanno assistito alle repliche speciali di Iliade, mentre più di 100 allievi dell’Accademia Inda hanno preso parte alle attività artistiche della Fondazione, confermando il ruolo formativo che da sempre accompagna la produzione teatrale siracusana.

Con questi numeri alle spalle e la prevendita già aperta, la Fondazione Inda guarda ora alla stagione 2027 con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il successo delle rappresentazioni classiche nel Teatro Greco di Siracusa.