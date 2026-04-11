Siracusa, via Augusta “campo minato”: Foti denuncia strade dissestate e chiede interventi urgenti

“Non è una strada, è un campo minato”. È duro l’atto d’accusa lanciato da Alfredo Foti sulle condizioni di via Augusta, una delle arterie più importanti della viabilità cittadina, oggi – secondo la denuncia – ridotta a un percorso ad ostacoli per automobilisti e motociclisti.

Al centro delle criticità, lo stato del manto stradale, caratterizzato dalla presenza diffusa di pozzetti e caditoie dissestate, spesso non allineati con il piano stradale. Una situazione che, giorno dopo giorno, starebbe provocando danni rilevanti ai veicoli in transito.

“Un vero e proprio bollettino di guerra – sottolinea Foti – se tutti i cittadini segnalassero i danni alla Polizia municipale. Ma molti ormai non lo fanno più, scoraggiati da una diffusa sfiducia”.

Secondo quanto riportato, le officine meccaniche della zona registrano un incremento costante degli interventi legati proprio alle condizioni della strada. Tra i danni più frequenti segnalati: pneumatici squarciati, braccetti delle sospensioni piegati e ammortizzatori compromessi a causa dei dislivelli anche di diversi centimetri tra asfalto e chiusini.

Ma la questione, evidenzia l’ex assessore, non riguarda soltanto l’aspetto economico. “Non si tratta solo di estetica urbana, ma di sicurezza stradale. Un guasto improvviso può causare la perdita di controllo del veicolo, con conseguenze potenzialmente gravi per conducenti e pedoni”.

A pesare, secondo Foti, è anche l’assenza di risposte da parte dell’amministrazione comunale. “Ciò che indigna maggiormente è il silenzio”, afferma, chiedendo un intervento immediato per il livellamento di chiusini e grate lungo tutta la via.

“La pazienza è finita – conclude – via Augusta non può più aspettare”.