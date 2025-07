Siracusa, via Decio Furnò tra degrado e rifiuti: la denuncia del movimento Controcorrente

Cumuli di rifiuti abbandonati, degrado diffuso e lamentele sempre più accese da parte dei residenti. La situazione in via Decio Furnò, nel quartiere Zecchino, è ormai fuori controllo. A denunciarlo è Sebastiano Musco, responsabile territoriale del movimento Faro – Controcorrente, fondato dall’onorevole Ismaele La Vardera.

“Interi tratti della strada sono ridotti a discariche a cielo aperto – dichiara Musco – in una condizione che non solo offende il decoro urbano, ma rappresenta anche un serio rischio igienico-sanitario”.





Secondo quanto segnalato dai cittadini della zona, la raccolta dei rifiuti avverrebbe in modo discontinuo o insufficiente, generando accumuli che si protraggono per giorni, tra cattivi odori e la presenza di animali randagi.

“Siracusa non può essere solo una vetrina turistica – prosegue Musco – Ogni quartiere merita servizi essenziali, decoro e attenzione. I cittadini non si dividono in serie A o B: esiste un’unica cittadinanza, quella siracusana, che oggi chiede ascolto”.

Il movimento Controcorrente chiede all’Amministrazione comunale spiegazioni immediate e un intervento urgente per ripristinare pulizia e condizioni minime di vivibilità in via Decio Furnò.

“Come Faro del movimento Controcorrente offriamo la nostra disponibilità al nuovo Assessore all’Ambiente per un sopralluogo urgente, al fine di individuare una soluzione concreta e condivisa. La politica che ignora i problemi reali dei quartieri è destinata a perdere credibilità. Siracusa merita rispetto”.