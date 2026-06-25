Siracusa, via Elorina: si accende il nuovo impianto di illuminazione

Alle 20 di domani (26 giugno), a conclusione dei lavori di ampliamento della rete, entrerà in funzione il nuovo impianto di illuminazione pubblica realizzato lungo via Elorina.
L’attivazione del servizio rappresenta un ulteriore intervento dell’amministrazione comunale volto a migliorare la sicurezza della viabilità e la qualità dei servizi lungo uno dei principali assi di collegamento della città.
Per l’occasione, saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Transizione energetica Andrea. Firenze e il dirigente del settore Leonardo Patti, che procederanno alla prima accensione dell’impianto.
L’opera conclude un articolato percorso di progettazione e realizzazione che ha visto impegnati gli uffici comunali, i tecnici e le imprese esecutrici.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni