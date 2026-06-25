Si attiva il servizio Siracusa, via Elorina: si accende il nuovo impianto di illuminazione ​L’opera conclude un articolato percorso di progettazione e realizzazione che ha visto impegnati gli uffici comunali, i tecnici e le imprese esecutrici Link copiato!

​L’opera conclude un articolato percorso di progettazione e realizzazione che ha visto impegnati gli uffici comunali, i tecnici e le imprese esecutrici

di Luca Signorelli