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Si attiva il servizio

Siracusa, via Elorina: si accende il nuovo impianto di illuminazione

​L’opera conclude un articolato percorso di progettazione e realizzazione che ha visto impegnati gli uffici comunali, i tecnici e le imprese esecutrici

Un tratto di via Elorina

​L’opera conclude un articolato percorso di progettazione e realizzazione che ha visto impegnati gli uffici comunali, i tecnici e le imprese esecutrici

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Alle 20 di domani (26 giugno), a conclusione dei lavori di ampliamento della rete, entrerà in funzione il nuovo impianto di illuminazione pubblica realizzato lungo via Elorina.

​L’attivazione del servizio rappresenta un ulteriore intervento dell’amministrazione comunale volto a migliorare la sicurezza della viabilità e la qualità dei servizi lungo uno dei principali assi di collegamento della città.

​Per l’occasione, saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Transizione energetica Andrea. Firenze e il dirigente del settore Leonardo Patti, che procederanno alla prima accensione dell’impianto.

​L’opera conclude un articolato percorso di progettazione e realizzazione che ha visto impegnati gli uffici comunali, i tecnici e le imprese esecutrici.


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