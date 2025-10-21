Siracusa, via Galermi chiusa al traffico la mattina, iniziati i lavori nelle vie Santa Teresa e Salomone

Fino a venerdì prossimo non sarà possibile transitare in via Galermi nelle ore della mattina e del primo pomeriggio. ​Lo ha disposto il settore Mobilità e trasporti per consentire in intervento di manutenzione straordinaria negli impianti di illuminazione pubblica. La strada sarà chiusa dalle 8,30 alle 15.

Sono iniziati ieri i lavori stradali nella zona di via Santa Teresa, in Ortigia, a Siracusa, con i conseguenti effetti sulla circolazione stradale. ​Per consentire l’intervento, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura totale delle vie Santa Teresa, Salomone e San Martino. Decisa inoltre l’inversione del senso di marcia in via della Conciliazione e in via Torres con direzione via Roma.

​Da largo Aretusa, i mezzi potranno percorrere via Capodieci per poi svoltare al sinistra su via della Conciliazione. Chi transita sul lungomare di Ortigia non potrà imboccare via Santa Teresa; potrà invece svoltare su via Roma ma per dirigersi solo verso via del Teatro perché non sarà possibile girare su via Torres. Infine chi percorre via delle Vergini e prosegue su via Santa Lucia alla Baia, all’incrocio con via della Conciliazione dovrà svoltare a sinistra.