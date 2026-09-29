Siracusa, via Grotta Santa: fuga di gas e intrusioni nella casa di Madonna delle Grazie

Politica · La segnalazione

Cresce la preoccupazione tra i residenti della zona di via Grotta Santa per le condizioni dell’immobile comunemente conosciuto come casa di Madonna delle Grazie, dove continuerebbero a verificarsi intrusioni e danneggiamenti.

Secondo le segnalazioni raccolte dal capogruppo di Insieme in Consiglio comunale, Ivan Scimonelli, nei giorni scorsi i tecnici di Italgas sarebbero intervenuti nella zona a seguito di una forte fuga di gas, riscontrando, durante le verifiche, la manomissione di un tappo della linea del metano all’interno dell’immobile. Una situazione che avrebbe potuto determinare conseguenze particolarmente gravi per la sicurezza pubblica.

A questo episodio si aggiungono nuove segnalazioni di danneggiamenti all’interno della struttura, con residenti che riferiscono di assistere a un progressivo deterioramento degli ambienti e di vivere una condizione di crescente preoccupazione.

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Ulteriore elemento di criticità è la presenza di roditori, una problematica già segnalata agli uffici competenti e che richiede attenzione sotto il profilo igienico-sanitario. Una situazione che, sommata alle intrusioni, ai danneggiamenti e all’episodio della fuga di gas, rende necessario un intervento complessivo e non più rinviabile.

“Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile prima di intervenire – dichiara il consigliere comunale Ivan Scimonelli –. Le segnalazioni che arrivano dai cittadini descrivono una situazione che richiede attenzione immediata. Non parliamo soltanto del degrado di un immobile, ma di possibili rischi concreti per l’incolumità delle persone e per le condizioni igienico-sanitarie dell’area“.

Scimonelli rivolge quindi un appello diretto all’assessore al Patrimonio e all’assessore all’Igiene urbana, affinché, insieme ai rispettivi dirigenti e agli uffici competenti, si attivino nel più breve tempo possibile, ciascuno per le proprie competenze, per effettuare le necessarie verifiche e predisporre gli interventi urgenti.