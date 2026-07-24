Siracusa, via Ispica senz’acqua da mesi. Strazzulla: “Serve una soluzione definitiva”

Attualità · L'appello

Da mesi i residenti di via Ispica, traversa di viale Scala Greca, convivono con una grave carenza idrica. A denunciare la situazione è Paolo Strazzulla, già presidente del quartiere Grottasanta dal 2013 al 2018, che si fa portavoce delle segnalazioni ricevute dagli abitanti della strada, chiedendo un intervento risolutivo da parte di Aretusacque.

Secondo quanto riferisce Strazzulla, i disagi sarebbero iniziati prima del mese di maggio e, da allora, l’erogazione dell’acqua sarebbe praticamente assente nelle abitazioni della zona. “Via Ispica vive una situazione che non può più essere ignorata – afferma –. Una strada che, a quanto riferiscono i residenti, era già stata trascurata durante la precedente gestione SIAM e che oggi continua a fare i conti con un problema che incide pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie“.

Tra le persone coinvolte c’è anche una nipote dello stesso Strazzulla, il cui sfogo viene riportato nella nota: “Sto pagando il mutuo e non posso permettermi di prendere una casa in affitto. Altrimenti lo farei e non starei nemmeno a chiederti di intervenire“.

Secondo quanto raccolto dai residenti, l’origine del problema sarebbe riconducibile a un danno risalente alla precedente gestione del servizio idrico, senza che finora sia stata individuata una soluzione definitiva. Per questo motivo Strazzulla spiega di essersi rivolto al presidente del comitato di Sorveglianza di Aretusacque, Giuseppe Assenza, affinché la nuova gestione possa affrontare la vicenda.

“La mia richiesta non nasce dalla volontà di alimentare polemiche – sottolinea – ma dal dovere di dare voce ai cittadini. Ho deciso di farmi portavoce di questa segnalazione affinché una situazione che dura ormai da mesi possa finalmente trovare attenzione e una soluzione“.

L’auspicio espresso dall’ex presidente del quartiere Grottasanta è che Aretusacque possa intervenire per ripristinare un servizio essenziale. “Via Ispica non chiede privilegi – conclude Strazzulla –. Chiede soltanto una risposta e il ripristino di un diritto fondamentale: avere l’acqua nelle proprie abitazioni“.