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Siracusa, via Juvara allagata dopo la pioggia
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«Sempre Via Juvara, promesse sin dagli anni '70 mai mantenute da nessuna amministrazione»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sulle condizioni di via Juvara dopo le precipitazioni.
“Sempre Via Juvara, promesse sin dagli anni ’70 mai mantenute da nessuna amministrazione”
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