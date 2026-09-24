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Siracusa, via Juvara allagata dopo la pioggia

via juvara allagata

«Sempre Via Juvara, promesse sin dagli anni '70 mai mantenute da nessuna amministrazione»

un lettore, via WhatsApp

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sulle condizioni di via Juvara dopo le precipitazioni.

“Sempre Via Juvara, promesse sin dagli anni ’70 mai mantenute da nessuna amministrazione”

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