Siracusa, via Lazio: dopo anni di abbandono si prova a far ripartire l’impianto sportivo

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Un impianto sportivo diventato negli anni il simbolo delle occasioni perdute, tra progetti di riqualificazione, lavori interrotti, vandalismi e un progressivo stato di abbandono. Adesso, per la struttura di via Lazio, a Siracusa, si apre un nuovo capitolo amministrativo. Il Comune ha adottato due determine dirigenziali per avviare il percorso che dovrebbe portare alla ricostruzione del tensostatico e alla realizzazione di nuovi spogliatoi.

Per comprendere la portata dei provvedimenti, però, bisogna tornare indietro di qualche anno. Il complesso sportivo, conosciuto anche come campo “Giorgio Di Bari”, comprende un campo da calcio, un campetto da calcio a cinque, un tensostatico e i locali di servizio. Una struttura che avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per le associazioni sportive e per i giovani del quartiere, ma che da tempo non riesce più a svolgere questa funzione.

La vicenda della riqualificazione risale almeno al 2019, quando venne approvato un progetto per il recupero dell’impianto e l’omologazione del campo da calcio, nell’ambito di un finanziamento da 500 mila euro attraverso il Credito Sportivo. La gara fu pubblicata nel 2020 e i lavori vennero consegnati nell’aprile del 2021. Quella prima fase si interruppe dopo appena diciotto giorni a causa di un provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Ragusa nei confronti dell’impresa.

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Non fu l’unico ostacolo. Nel marzo 2023 un ulteriore stop ai lavori, legato a costi di intervento risultati superiori alle previsioni progettuali. Nel frattempo, l’assenza di controllo sull’area aveva favorito furti, danneggiamenti e atti vandalici. Il cantiere fermo si era progressivamente trasformato in un impianto abbandonato. Le condizioni della struttura sono state denunciate più volte, così come la condizione di spogliatoi inutilizzabili, uffici danneggiati e aree sportive vandalizzate. Nel marzo 2024, un gruppo di volontari e alcuni ragazzi del quartiere organizzarono anche una giornata di pulizia del campo, raccogliendo rifiuti ed effettuando i primi interventi di diserbo. Un’iniziativa nata proprio per richiamare l’attenzione sulla necessità di recuperare gli spazi.

Adesso è lo stesso Comune a fotografare, nero su bianco, le condizioni del tensostatico. La struttura polivalente – ammette l’amministrazione – “non è utilizzabile”: la copertura a membrana è assente e rimangono soltanto la struttura metallica, in cattivo stato di conservazione, e le fondazioni in cemento armato. La soluzione prevista dagli uffici di palazzo Vermexio è la realizzazione di una nuova tensostruttura modulare in acciaio, dotata di copertura a membrana, da collocare sulle fondazioni esistenti. Un intervento motivato anche dalla domanda di spazi sportivi proveniente dalle associazioni del territorio.

Un secondo provvedimento riguarda invece gli spogliatoi. Anche in questo caso la descrizione contenuta nell’atto è esplicita: i locali esistenti versano in “pessime condizioni manutentive”, non dispongono di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità e presentano un numero insufficiente di docce. Per questo il Comune prevede la demolizione del blocco attuale e la sua sostituzione con una nuova struttura.

Non si tratta, attenzione, dell’apertura di un cantiere ma dell’organizzazione del gruppo di lavoro e dell’avanzamento della fase progettuale, non vengono indicati l’importo complessivo degli interventi, la copertura finanziaria, una data per l’affidamento dei lavori o un cronoprogramma per la restituzione dell’impianto alla città. Dopo anni di annunci, procedure interrotte e deterioramento delle strutture, la nomina dei tecnici rappresenta un passaggio amministrativo, ma non ancora una risposta definitiva alla carenza di spazi sportivi. Il tensostatico di via Lazio, intanto, resta inutilizzabile. E la distanza tra un progetto sulla carta e un impianto restituito alle associazioni e ai ragazzi del quartiere è ancora tutta da colmare.