Siracusa, via le impalcature dal Duomo: completati i lavori sulla facciata

Cominciano a essere smontate le impalcature alla Cattedrale del Duomo di Siracusa. Si avvia così alla conclusione l’intervento di restauro che ha interessato la facciata principale, restituita alla città dopo mesi di lavori.

L’intervento si è reso necessario a seguito di alcuni distacchi di frammenti lapidei dal prospetto principale, da anni sotto costante monitoraggio insieme alla facciata che si affaccia su piazza Minerva. Per garantire la sicurezza senza compromettere l’estetica del monumento, i capitelli erano stati messi in protezione con una speciale rete, invisibile a distanza.

I lavori hanno riguardato anche la cupola della Cattedrale, danneggiata da un fulmine durante un violento temporale avvenuto tre anni fa. L’operazione di consolidamento antisismico ha interessato sia il prospetto sia la cupola, con l’obiettivo di preservare uno dei simboli più rappresentativi della città.

Nel giro di pochi giorni, il Duomo tornerà pienamente visibile, restituendo a cittadini e visitatori uno dei suoi scorci più iconici.