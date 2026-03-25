Siracusa, via libera ai lavori per il nuovo Centro Comunale di Raccolta a Carancino

Dalla protesta alla realizzazione. Ma in altro luogo. Il Comune di Siracusa ha approvato, con apposita determina dirigenziale, il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR), destinato a potenziare il sistema di gestione dei rifiuti urbani. L’opera, inizialmente prevista in via Monsignor Lauricella, è stata delocalizzata in contrada Carancino dopo le proteste dei residenti che avevano impedito l’avvio dei lavori, portando alla sospensione del cantiere nel marzo 2025.

La nuova area individuata si trova in una zona extraurbana, su un sito già utilizzato in passato come impianto di depurazione. Una scelta ritenuta più idonea dal punto di vista logistico e ambientale, e successivamente confermata anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Consiglio comunale nell’agosto 2025.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 972.780 euro, finanziati attraverso diverse fonti: oltre 536 mila euro dal PNRR, circa 152 mila euro dal bilancio comunale e oltre 228 mila euro tramite mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti. Nelle somme stanziate per gli interventi sono stati previsti anche circa 70 mila euro per la demolizione e la rifunzionalizzazione di un’area dell’ex depuratore di acque reflue, necessari per rendere l’area idonea al nuovo utilizzo.

Il progetto ha ottenuto tutti i pareri necessari, tra cui l’autorizzazione paesaggistica, il parere igienico-sanitario dell’ASP e la conformità del Genio Civile. Sono inoltre previste dotazioni moderne per la tutela ambientale, come sistemi di trattamento delle acque meteoriche e infrastrutture di sicurezza.

I lavori partiranno a breve grazie alla formula dell’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione insieme) e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, come previsto dal Pnrr. Con questa decisione, l’amministrazione comunale punta a superare lo stallo degli ultimi mesi e a dotare la città di un’infrastruttura fondamentale per migliorare la raccolta differenziata e i servizi ambientali.