Siracusa, via libera ai solarium comunali: aggiudicata la gara, si parte con i lavori

Dopo le tensioni emerse in Consiglio comunale a fine mese, arriva il tanto atteso via libera per la realizzazione dei cinque solarium comunali a Siracusa. Oggi il Comune ha ufficializzato l’approvazione della graduatoria e l’aggiudicazione dell’appalto a seguito di procedura negoziata. A eseguire i lavori sarà la M.M. Srl, seconda classificata, che ha ottenuto l’appalto con un ribasso del 25,38%, offrendo la realizzazione per un importo pari a 250.817 euro. La prima in graduatoria, la Automazioni Lo Verso, con un ribasso maggiore (26,89%), ha rinunciato all’appalto.

I solarium sorgeranno in punti strategici e panoramici della costa siracusana: Bastione di Forte Vigliena (Ortigia), Sbarcadero Santa Lucia (Borgata), Scoglio dei Due Frati (accesso da via Sicilia)e scogliera via Luigi Cassia (Contrada Mazzarona). A questi si aggiungerà dal 2025 una nuova struttura in Piazzetta della Turba, area recentemente oggetto di riqualificazione urbana.

L’amministrazione ha dichiarato l’urgenza di avviare i lavori, sottolineando come un eventuale ritardo metterebbe a rischio la possibilità di fruizione dei solarium per l’estate in corso, arrecando un grave danno all’interesse pubblico.

Con l’aggiudicazione definitiva, si apre adesso la fase operativa. L’obiettivo è concludere gli interventi nel più breve tempo possibile e garantire la balneazione in aree attrezzate, gratuite e accessibili, in linea con l’impegno dell’amministrazione per la valorizzazione del litorale. Già dalla prossima settimana gli operai della ditta che si è aggiudicata il bando dovrebbero essere all’opera, iniziando da Forte Vigliena per poi proseguire allo Sbarcadero, ai Due Frati e in via Cassia. L’ultimo solarium a essere montato dovrebbe essere invece quello del Belvedere della Turba.