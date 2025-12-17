Siracusa, via libera al bando europeo per il Trasporto Pubblico Locale: gara di 9 anni da quasi 29 milioni di euro

Il Comune di Siracusa ha avviato la procedura di gara europea per l’affidamento della concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano. Il procedimento è curato dal Settore Mobilità e Trasporti e affidato al Responsabile Unico del Progetto, l’ingegnere Santi Domina.

La concessione avrà una durata iniziale di nove anni, con la possibilità, a discrezione di Palazzo Vermexio, di una proroga opzionale di un ulteriore anno. Il valore complessivo stimato dell’appalto, calcolato includendo l’eventuale proroga, ammonta a 28.975.627,90 euro, IVA esclusa. L’importo annuo posto a base di gara è pari a 2.897.562,79 euro, sul quale gli operatori economici dovranno formulare il ribasso.

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica europea aperta, gestita attraverso la piattaforma di negoziazione “Net4Market – CSAmed S.r.l.”. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

La ripartizione dei punteggi evidenzia una chiara preferenza per la qualità del servizio: fino a 80 punti saranno assegnati all’offerta tecnica, mentre solo 20 punti riguarderanno l’offerta economica, determinata dal ribasso percentuale sull’importo annuo a base d’asta. È inoltre prevista una soglia di sbarramento particolarmente stringente: le offerte tecniche che non raggiungeranno almeno 40 punti su 80 saranno automaticamente escluse dalla gara, indipendentemente dal prezzo proposto.

I criteri di valutazione tecnica puntano in modo deciso su innovazione e miglioramento del servizio. Tra gli elementi premianti figurano l’incremento dei bus-kilometro, la flessibilità contrattuale e la capacità di adattamento alle richieste dell’Ente, l’organizzazione di giornate promozionali gratuite in occasione di grandi eventi, l’adozione di sistemi evoluti di infomobilità e di canali digitali per la vendita dei titoli di viaggio, nonché l’installazione di validatori di bordo full contactless.

Particolare attenzione è riservata anche al parco mezzi. Sebbene nella documentazione sintetica non siano indicati nel dettaglio i valori numerici, la gara richiede il rispetto delle previsioni contenute nell’allegato dedicato al “Parco mezzi” e, tra i requisiti di capacità tecnica, impone ai concorrenti di dimostrare di aver gestito, nell’ultimo triennio, un servizio di TPL con una flotta minima aziendale di almeno 24 autobus.

La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica. La valutazione delle offerte sarà affidata a una Commissione giudicatrice composta da cinque membri, che verranno nominati successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte.

In sintesi, il Comune di Siracusa punta a un affidamento che privilegi la qualità, l’innovazione e l’efficienza del servizio, più che il semplice contenimento dei costi, con l’obiettivo di garantire un trasporto pubblico urbano moderno, sostenibile e rispondente alle esigenze della città.