Siracusa, via libera al nuovo centro sportivo in traversa Pizzuta

Con apposita determina dirigenziale, il Comune di Siracusa ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo centro sportivo e aree verdi attrezzate in traversa Pizzuta. L’intervento, finanziato in parte attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della misura “Sport e Inclusione Sociale”, ha un importo complessivo di 2.847.654,08 euro.

Per la sua realizzazione il progetto si avvale di più canali di finanziamento: 1.500.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, con un ulteriore contributo del 10% (150.000 euro) a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI 2023); 887.364,04 euro provenienti da un finanziamento dell’Istituto per il Credito Sportivo, mentre i restanti 310.290,04 euro saranno fondi comunali.

Il progetto è stato ammesso a finanziamento nel 2022 e successivamente è stato aggiudicato l’appalto integrato. La determina approva inoltre il quadro economico rettificato, che prevede alcune variazioni per spese tecniche, allacci utenze, scavi archeologici e adeguamenti di sicurezza. Tra gli aggiornamenti più significativi, l’aumento dell’importo dei lavori, passato da 1,63 milioni a 2,23 milioni di euro, e la rimodulazione delle spese tecniche e di fornitura per strutture prefabbricate e impianti.

Il nuovo impianto che sorgerà nei pressi del Palaindoor – in fase di completamento sempre in un’area tra la Pizzuta e viale Epipoli -, comprenderà una serie di infrastrutture sportive e ricreative di nuova generazione. Nel dettaglio, il progetto prevede un campo da rugby regolamentare, dotato di impianto di irrigazione, drenaggio e illuminazione, con relativa omologazione. A questo si aggiungerà un campo polivalente, utilizzabile per diverse discipline sportive e illuminato. un’area fitness all’aperto, con illuminazione e attrezzature dedicate oltre alle strutture di supporto come spogliatoi, locale medico, box prefabbricati per servizi igienici e spogliatoi e una tribuna modulare prefabbricata per gli spettatori, completa di planimetria e verifica di visibilità.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale vuole dotare la zona nord della città di un nuovo polo sportivo multifunzionale, promuovendo la valorizzazione delle aree verdi urbane e l’accessibilità allo sport per tutti, così come previsto dagli obiettivi del PNRR.